Santa Teresa recebe ministra para oficialização do terreno do Ecoparque da Mata Atlântica

today15 de dezembro de 2025 remove_red_eye92

Doação do terreno foi viabilizada por lei de Gandini aprovada na Assembleia Legislativa

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, cumpre agenda no Espírito Santo nesta terça-feira (16) para participar da cerimônia que oficializa a doação de um terreno de 100 mil metros quadrados destinado à implantação do Ecoparque da Mata Atlântica Augusto Ruschi, em Santa Teresa. O ato reúne autoridades estaduais e federais e representa um marco para a ciência, a conservação ambiental e a divulgação científica no Estado.

A solenidade será realizada às 14 horas, no Auditório Augusto Ruschi, no campus do Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma), no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), da ministra Luciana Santos, e do presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), além de pesquisadores, ambientalistas e lideranças locais.

A doação do terreno encerra um longo histórico de indefinições sobre a área, localizada em um dos municípios com maior vocação ambiental do Espírito Santo.

Originalmente destinada à criação de um parque, a área, que já abrigou a residência de inverno do governador, passou por diferentes destinações ao longo das décadas e chegou a ser doada a uma entidade privada para a construção de um hotel de luxo no local, o que não foi à frente.

O tema voltou ao centro do debate público nos últimos anos, impulsionado pela mobilização da sociedade e de instituições ligadas à preservação ambiental.

O avanço definitivo ocorreu a partir de articulação na Assembleia Legislativa, que aprovou a Lei 11.969, autorizando a transferência da área à União para uso do Instituto Nacional da Mata Atlântica. A iniciativa legislativa, apresentada pelo deputado Fabrício Gandini, garantiu segurança jurídica ao processo e permitiu que o governo do Estado formalizasse a doação agora oficializada com a presença da ministra.

Para Gandini, a oficialização representa uma vitória histórica para Santa Teresa e para a agenda ambiental do Espírito Santo.

“Essa área ficou por anos envolta em impasses e perdeu tempo precioso. Hoje, o que estamos vivendo é uma vitória histórica: o terreno volta à sua vocação ambiental, para servir à ciência, à preservação da Mata Atlântica e à população. É um passo decisivo para consolidar Santa Teresa como referência nacional em pesquisa e educação ambiental”, afirmou o parlamentar.

O diretor do Inma, Sérgio Lucena, destacou que o Ecoparque retoma o legado de Augusto Ruschi, patrono da Ecologia no Brasil, ao integrar ciência, conservação e acesso público. Segundo ele, o novo espaço permitirá ampliar a produção científica e, ao mesmo tempo, aproximar a sociedade do conhecimento sobre a Mata Atlântica.

MIRANTE

O projeto do Ecoparque prevê a implantação de trilhas ecológicas, mirante para observação de aves, museu interativo, exposições imersivas, áreas para eventos culturais e espaços de convivência. Cerca de 85% da área permanecerá preservada, com ações voltadas à recuperação ambiental, incluindo recomposição de áreas degradadas e manejo sustentável da vegetação.

Além de fortalecer a pesquisa científica, o Inma planeja ampliar e modernizar o Museu de Biologia Professor Mello Leitão e transferir para o novo espaço parte de seu acervo biológico, hoje vulnerável a enchentes.

Com a oficialização do terreno e a implantação do Ecoparque da Mata Atlântica Augusto Ruschi, Santa Teresa consolida sua vocação ambiental e científica, em um projeto que une governo federal, governo do Estado e Assembleia Legislativa em torno da proteção da biodiversidade.

créditos Wilbert Suave e Assembleia Legislativa