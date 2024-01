São Pedro Beach Soccer recebe título de melhor time feminino do mundo

O melhor time do mundo de Beach Soccer é capixaba. A equipe feminina São Pedro segue como a primeira do ranking de clubes do Beach Soccer Worldwide, entidade que gerencia a modalidade no mundo. Entre as 20 melhores seleções femininas, as capixabas lideram a lista e é a única equipe brasileira no ranking.

Para Rose Andrade, técnica do São Pedro, o reconhecimento reforça uma trajetória de destaque da equipe. “Iniciamos o ano com essa atualização do ranking mundial e seguimos como número um”, conta.

Com 20 anos de história, a presença da delegação, formada por três técnicos e quatorze atletas, nos rankings mundiais não é novidade.

Em 2023, a equipe feminina capixaba São Pedro Beach Soccer conquistou o primeiro lugar no América Winners Cup, em El Salvador. O time também é vice-campeão mundial de futebol de areia feminino, sendo o único representante do Brasil. As passagens para os campeonatos foram adquiridas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

“Tivemos um ano com bons resultados nas competições nacionais e internacionais. Sem dúvidas, o apoio do Governo do Estado é fundamental nessa conquista, pois, por meio dos programas, temos condições de participar das competições em igualdade de condições com as outras equipes”, destaca Rose Andrade.

“Além do Voe Atleta, que nos permite as passagens, temos as atletas do Bolsa, que podem se dedicar aos treinos. É uma honra para todas nós representar um Estado referência no Beach Soccer”, enfatiza a técnica.

As competições para a equipe, recém-consagrada como a melhor do mundo, continuam no próximo sábado (20) e domingo (21), em São Paulo. O time, que já foi campeão na etapa sudeste e contou com o apoio da Sesport, disputa as finais nacionais do Circuito Brasil de Beach Soccer, maior evento nacional da modalidade.

As atletas que representam o Espírito Santo na competição chegam para as finais como favoritas ao título. Além de São Pedro, disputam Sampaio Corrêa (campeã da Nordeste Cup), Flamengo (campeã do Torneio Rio/São Paulo) e Brusque (campeã da Copa Sul).

Beach Soccer Worldwide

O ranking de clubes do Beach Soccer Worldwide foi atualizado após a conclusão da CONMEBOL Libertadores Fútbol Playa 2023 em dezembro, bem como os últimos resultados das ligas nacionais. No ranking masculino, a equipe brasileira do Sampaio Corrêa (MA) ocupa o oitavo lugar da lista. Assim como o time capixaba, é a única equipe masculina brasileira entre as melhores do mundo.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.