Secretaria da Fazenda lança atendimento on-line no site do Nota Premiada Capixaba

today12 de dezembro de 2024 remove_red_eye36

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, anunciou uma nova funcionalidade no site da Nota Premiada Capixaba: a partir desta quarta-feira (11), os cidadãos poderão acessar o serviço de atendimento on-line por chat. A novidade foi criada para facilitar a interação com os contribuintes, esclarecendo dúvidas de forma mais ágil e personalizada.



Para utilizar o novo serviço, basta acessar o site da Nota Premiada Capixaba (www.notapremiadacapixaba.es.gov.br), selecionar o tema de interesse e consultar um resumo sobre o assunto. Caso a dúvida persista, é possível optar por falar diretamente com um atendente. O atendimento ocorre em tempo real, e, ao final da conversa, o contribuinte pode solicitar o envio de uma cópia do diálogo por e-mail.



Segundo o gerente de Atendimento e Relacionamento da Receita Estadual, o auditor fiscal Pedro Gomes de Sá Junior, o novo canal de atendimento é essencial para estreitar o relacionamento com os contribuintes. “A implementação do chat on-line reforça nosso compromisso em oferecer um atendimento de excelência. A proximidade com o cidadão é fundamental para garantir que todos possam participar do programa com segurança e transparência”, destacou.



O Nota Premiada Capixaba é o maior programa de educação fiscal do Espírito Santo. Desde o início do programa, em janeiro de 2022, até novembro de 2024, foram distribuídos mais de R$ 4,3 milhões em prêmios aos cidadãos sorteados e R$ 5,8 milhões a 173 entidades sociais credenciadas.



A supervisora do programa, a auditora fiscal Katiucia Campos Von Mühlen, ressaltou a importância dessa iniciativa para as entidades sociais. “O Nota Premiada Capixaba transforma a vida de muitas pessoas ao garantir recursos fundamentais para que as entidades sociais possam ampliar e qualificar seus trabalhos assistenciais. Cada CPF inserido em uma nota fiscal representa um gesto de solidariedade e cidadania”, afirmou.



Além disso, o subsecretário da Receita Estadual, o auditor fiscal Thiago Venâncio, destacou o impacto do programa na conscientização sobre a importância de solicitar o documento fiscal. “Mais do que distribuir prêmios, o Nota Premiada Capixaba é um instrumento de educação fiscal que fomenta a cultura da regularidade tributária. Apesar de o cadastro no programa ser simples e intuitivo, algumas pessoas ainda enfrentam dificuldades, e o novo chat será um aliado importante para aumentar a participação da sociedade”, explicou.



Novidades para 2025

A partir de janeiro de 2025, o Nota Premiada Capixaba ficará ainda mais atrativo. O número de prêmios mensais será ampliado de 12 para 15, distribuídos entre as regiões Metropolitana, Norte e Sul do Estado. Além disso, os valores dos prêmios foram reajustados:

1º prêmio: R$ 25 mil

2º prêmio: R$ 7 mil

3º prêmio: R$ 5 mil

4º prêmio: R$ 2,5 mil

5º prêmio: R$ 1,5 mil

O prêmio especial anual também passará de R$ 100 mil para R$ 120 mil em cada região. Outra novidade são os sorteios extraordinários, com prêmios de R$ 50 mil em cada região em datas comemorativas. O primeiro Sorteio Especial será o do Dia das Mães, previsto para maio de 2025.



Como participar

Para concorrer, é simples: basta se cadastrar uma única vez no site do Nota Premiada Capixaba, escolher uma entidade social para apoiar e pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais ao realizar suas compras. Os pontos e bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente, não sendo necessário cadastrar os documentos fiscais.



Ao participar, os cidadãos concorrem a prêmios e ajudam a fomentar a cidadania fiscal, além de apoiar o trabalho das entidades sociais, que recebem 50% do valor do prêmio conquistado por quem as indicou. “O Nota Premiada Capixaba é mais do que uma oportunidade de ganhar prêmios: é um programa que une responsabilidade fiscal, solidariedade e cidadania”, observou o subgerente de Relacionamento Virtual da Sefaz, o auditor fiscal Carlos Roberto Silva Santos.