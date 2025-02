Secretaria de Cultura de Piúma abre credenciamento público para artistas

today11 de fevereiro de 2025 remove_red_eye37

A Secretaria Municipal de Cultura de Piúma anuncia a abertura do credenciamento público para artistas e profissionais culturais interessados em se apresentar nas seguintes categorias: Música, Dança, Teatro, Artesanato, Capoeira, Recreação Infantil, Oficinas, Locução, Contação de Histórias, Fanfarra e Hip Hop. O chamamento é voltado tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

Essa iniciativa tem como objetivo enriquecer a programação cultural do município no período de 2025 a 2026, promovendo a valorização da cultura local e ampliando as oportunidades para os artistas da região.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI!

“Nosso compromisso é fomentar a cultura de Piúma, abrindo espaço para talentos locais e proporcionando à população eventos ricos em arte e diversidade. Este credenciamento é uma oportunidade para que os artistas se integrem ainda mais à cena cultural do município”, destaca o secretário de Cultura, Mateus Motta.

Os interessados devem comparecer à Prefeitura Municipal de Piúma, localizada na Av. Felicindo Lopes, nº 238, bairro Acaiaca, para entregar a documentação presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura. O período de inscrições será de 12 a 28 de fevereiro de 2025.