Secretaria de Meio Ambiente da Serra faz alerta sobre Caravelas-Portuguesas

today11 de novembro de 2021 remove_red_eye41

A secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Serra alerta a população sobre o aparecimento dos organismos vivos conhecidos como caravelas-portuguesas nas praias do município. É importante evitar ao máximo o contato, uma vez que eles queimam a pele como mecanismo de defesa.

Como a espécie é colorida, ela chama atenção das crianças, que tentam pegá-las. O aparecimento desses organismos é esperado para este período do ano. Este da foto foi avistado na praia de Manguinhos, mas é necessário ter atenção em todo município.

Ao avistar a presença deles na areia é importante manter distância. No caso do aparecimento de um grande número desses animais é recomendado também evitar entrar na água.

Caso o contato não seja evitado e a queimadura ocorra, é recomendado lavar a região com água do mar, evitando o contato das mãos e depois utilizar vinagre para neutralizar a ação da toxina. Se as dores não passarem, um médico deve ser consultado.

Vale destacar também que as caravelas não atacam banhistas. Contudo, o contato com uma, mesmo depois de morta, provoca lesões na pele e no sistema nervoso. Esse contato com os tentáculos ou por toxina é dolorido e causa desde coceiras e vermelhidão até queimaduras graves, de terceiro grau.