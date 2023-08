Secretaria de Saúde de Marataízes realiza capacitação sobre aleitamento materno

A prefeitura de Marataízes iniciou nesta terça-feira (01) a campanha “Agosto Dourado”, mês do aleitamento materno, com uma capacitação com as equipes técnicas das unidades de saúde, no auditório da secretaria.

Durante todo o mês de agosto muitas campanhas, eventos e atividades educativas são realizadas em todo o Brasil para celebrar e promover o aleitamento materno. O termo “Agosto Dourado” vem da cor dourada do colostro, o primeiro leite produzido pela mãe após o parto. O colostro é rico em nutrientes e anticorpos que são essenciais para a saúde e desenvolvimento do bebê. A amamentação é considerada uma das formas mais benéficas de nutrir um bebê, proporcionando inúmeras vantagens para a saúde tanto do bebê quanto da mãe.

“Iniciamos o mês com essa capacitação com nossas equipes. É de extrema importância a nossa atuação em todas as fases da gestação e também no pós-parto, os cuidados com a amamentação são fundamentais para um melhor desenvolvimento do bebê. A nossa rede de atendimento de saúde vem se dedicando dia após dia para acompanhar nossa população, de maneira profissional e capacitada em qualquer situação e momento”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

A Campanha do Agosto Dourado visa capacitar as mães com informações sobre técnicas de amamentação, os benefícios do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê e a continuação do aleitamento junto com a alimentação complementar até os dois anos de idade ou mais. É válido destacar ainda que o aleitamento materno reduz de forma significativa as taxas de mortalidade infantil e melhora a saúde do bebê. Sendo um fator chave para o desenvolvimento da primeira infância.