Secretária de Saúde de Marataízes realiza visitas aos Postos de Saúde

today26 de fevereiro de 2025 remove_red_eye45

A Secretária de Saúde de Marataízes, Josiene da Costa, deu início a uma série de visitas aos postos de saúde do município com o objetivo de acompanhar a retomada das atividades e identificar as principais demandas de cada unidade.

Durante as visitas, a Secretária teve a oportunidade de ouvir os profissionais de saúde e coletar informações sobre as necessidades e dificuldades enfrentadas pelos postos. Esse levantamento de dados é fundamental para o planejamento de ações que visem a melhoria do atendimento à população e a solução dos problemas identificados.

A Secretária de Saúde de Marataízes, Josiene da Costa, durante uma das visitas.

A visita também proporcionou uma compreensão mais aprofundada sobre as particularidades de cada unidade, permitindo a adoção de medidas mais eficazes e adaptadas à realidade local.

A Secretaria de Saúde continuará com esse trabalho de visitação em todos os postos da cidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua dos serviços prestados ao município.