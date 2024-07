Secretaria Estadual da Educação dá início à 15ª edição dos Jogos na Rede

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizou nesta segunda-feira (22) a abertura da 15ª Edição dos Jogos Escolares na Rede Pública Estadual – Jogos na Rede, em uma cerimônia comemorativa realizada no Palácio Anchieta, em Vitória.

Os Jogos na Rede têm como objetivo proporcionar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de ensino a oportunidade de praticar atividades esportivas e culturais, adotando a perspectiva da cultura corporal do movimento.

O projeto, implementado em 2008 e adotando o formato que conhecemos hoje em 2010, contou com a colaboração de um grupo de estudos composto por servidores das Superintendências Regionais de Educação e da Sedu Central.

Durante a cerimônia foram prestadas homenagens às pessoas que contribuíram com o Projeto ao longo desses 15 anos. As placas de homenagem foram entregues pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, aos 15 representantes que fizeram parte da história dos Jogos na Rede. Também foram lançadas a nova identidade visual dos Jogos e o selo comemorativo em parceria com os Correios.

“Essa é uma competição que envolve todas as escolas do Governo do Estado, então mobiliza muita gente! São mais de 300 escolas mobilizadas. Então, o Jogos na Rede cumpre um papel fundamental na educação dos nossos jovens. Até porque nós sabemos que o esporte tem um papel essencial na nossa vida e na nossa formação enquanto cidadãos”, afirmou o governador Casagrande.

Já o secretário da Educação reforçou, em sua fala, a importância da nova identidade visual, mais contemporânea e que representa o novo momento dos Jogos na Rede, além das novidades da 15ª edição.

“Também nós, numa parceria com os Correios, estamos lançando o selo comemorativo aos 15 anos dos Jogos na Rede. Também estamos fazendo uma homenagem a algumas pessoas que tiveram participação na concepção desse projeto. Afinal, sabemos que na administração pública não fazemos nada sozinhos, não é? A ideia pode até surgir inicialmente da cabeça de alguém, mas essa ideia só toma forma quando outros se envolvem”, ressaltou Vitor de Angelo.

Mascote

A abertura dos Jogos na Rede também contou com o anúncio da nova mascote, escolhida por votação por toda a comunidade. O vira-lata caramelo, ícone no imaginário coletivo brasileiro, ganhou o coração do público e venceu com 43% dos votos. Representando a simpatia, o companheirismo e a versatilidade, sua adaptabilidade e energia simbolizam o espírito esportivo e a importância da amizade e do apoio mútuo.

O nome escolhido para o vira-lata caramelo foi Cacau, com 44,5% dos votos. O nome “Cacau” homenageia Cacau Monjardim, jornalista e grande defensor do turismo capixaba, famoso pela frase “moqueca é capixaba, o resto é peixada”. Ele foi um divulgador incansável da cultura e do turismo do Espírito Santo. Em sua homenagem, a data de seu aniversário foi escolhida para celebrar o Dia da Moqueca, reforçando a importância de sua contribuição para a identidade capixaba.

foto Rodrigo Zaca/Governo-ES