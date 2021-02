Secretaria Estadual da Educação repassa R$ 6 milhões para escolas adquirirem notebooks

A Secretaria da Educação (Sedu) irá repassar R$ 6 milhões aos Conselhos de Escola para aquisição de notebooks, com o objetivo de atender à área administrativa das unidades escolares. O recurso financeiro será repassado a 355 Conselhos, por meio da conta do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe). A Portaria nº 024/2021 que dispõe sobre as regras foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (19).

Confira a Portaria nº 024/2021