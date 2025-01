Secretaria Estadual de Saúde abre processos seletivos para cadastro de reserva

Nesta quarta-feira (08), a Secretaria da Saúde (Sesa) realiza a abertura de quatro Processos Seletivos Simplificados para contratação de médicos e profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas, de acordo com a Lei Complementar nº 809/2015.

Os processos seletivos têm como objetivo a formação de Cadastro de Reserva (CR) para contratação em regime de designação temporária em diversas unidades da rede Secretaria em todo Espírito Santo. As vagas são para substituir cargos cujos contratos completam dois anos e não podem mais ser prorrogados. Além disso, o cadastro de reserva vai contemplar vagas nos setores em que acontecer pedido de desligamento ou desligamento por conveniência administrativa. Os editais podem ser acessados em https://selecao.es.gov.br/ .

As remunerações variam entre R$ 1.648,43 e R$ 11.676,42, de acordo com o cargo/função e carga horária.

Segundo o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Érico Sangiorgio, destaca que a abertura desses editais é para tornar a oferta de serviços mais eficiente. “A abertura deste processo seletivo reforça o compromisso do Governo do Estado em fortalecer o sistema público de saúde e garantir um atendimento de qualidade à população”, disse.

Confira os editais

Edital nº 001/2025: Médicos

As vagas são para médicos em diversas especialidades: medicina intensiva, pediatria, pneumologia, alergista e imunologista, alergista pediátrico, anestesista, angiologista, cardiologista, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião geral, cirurgião plástico, cirurgião vascular, clínica médica e dermatologista.

Os salários variam entre R$ 5.838,21 e R$ 11.676,42 de acordo com a jornada de trabalho, que pode ser de 20 horas, 24 horas e 40 horas semanais. As vagas estão distribuídas em hospitais da rede estadual em todo Espírito Santo.

Edital nº 002/2025: Nível Superior

Há vagas para administrador, arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo (atendimento a portadores de necessidades especiais, síndromes e doenças raras; cirurgião bucomaxilo facial), psicólogo, técnico de nível superior (análises clínicas), terapeuta ocupacional e veterinário.

As vagas estão distribuídas para a rede hospitalar estadual em todo Espírito Santo, e os salários variam entre R$ 4.011,88 para os cargos de 30 horas semanais, a R$ 5.349,18 para trabalhar 40 horas semanais.

Edital nº 003/2025: Nível Fundamental, Médio e Médio Técnico

Há vagas para auxiliar de serviços gerais, motorista, telefonista, técnico de enfermagem, técnico de imobilização ortopédica, técnico em laboratório, técnico em órtese e prótese, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica e técnico em necropsia. Os salários variam entre R$ 1.648,43 e R$ 2.747,39.

Edital nº 004/2025: LACEN

As vagas são para atuação no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). Há vagas para técnico em nível superior (análises clínicas; biologia molecular; bioinformática; analista de tecnologia da informação; bioestatístico; gestão de almoxarifado; gestão da qualidade; bromatologia; engenheiro clínico; especialista em metrologia; especialista em sequenciamento genômico; gestão de patrimônio; gestão pública; e química analítica instrumental), médico patologista, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, e técnico em química.

Os salários são de R$ 2.747,39 para os cargos técnicos (40 horas semanais), R$ 5.349,18 para os cargos técnicos em nível superior (40 horas semanais) e R$ 5.838,21 para médico patologista (20 horas semanais).

Saiba mais

No Anexo I dos editais, os candidatos poderão consultar informações como cargos disponíveis, requisitos exigidos, salários, carga horária e unidades de lotação. Já no Anexo II, estarão os quadros de avaliação de títulos (qualificação profissional) e de pontuação por experiência profissional.

Os editais terão validade de 12 meses, período que também será aplicado aos contratos temporários firmados, com possibilidade de prorrogação, conforme necessidade e conveniência da administração e respeitando os prazos da legislação vigente.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br entre às 10 horas do dia 08 de janeiro de 2025 até as 10 horas do dia 15 de janeiro de 2025.

Os editais completos estarão disponíveis para consulta a partir de 07 de janeiro de 2025 no mesmo endereço eletrônico.

Interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos para inscrição, garantindo a participação nesses processos seletivos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nas unidades hospitalares e unidades afins da Secretaria da Saúde (Sesa).