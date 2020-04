Secretaria Municipal de Sáude de Piúma em novo endereço

Visando melhorar o atendimento à população, bem como oportunizar um ambiente mais arejado e amplo para o trabalho dos servidores, a Secretaria de Saúde informa que mudou as instalações para um novo local.

A nova sede passou a funcionar na Av. Miguel Metri (Beira Rio), próximo a Farmácia Básica Municipal, no horário de 8 às 17h.

Com essa iniciativa, a prefeita em exercício, Martha Scherres, consegue englobar vários setores da secretaria em um mesmo prédio, facilitando o acesso dos usuários aos serviços de saúde do município. “Todos os serviços disponibilizados no antigo endereço estão à disposição no novo espaço, inclusive o setor de transporte da secretaria”, conclui Martha.