Secretário de Esporte de Vila Velha vai representar o município na São Silvestre

today30 de dezembro de 2025 remove_red_eye133

Amante do esporte, o secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha, Anadelso Pereira, vai participar da Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo, no próximo dia 31, uma das provas de rua mais importantes e simbólicas do país. O secretário vai representar o município capixaba no evento, que reune milhares de atletas profissionais e amadores de diversas regiões do Brasil e do mundo.

A participação do secretário na São Silvestre simboliza ainda o alinhamento da gestão municipal com ações que estimulam hábitos saudáveis e a prática esportiva em todas as idades, consolidando Vila Velha como um município que investe e acredita no esporte como política pública essencial.

Adepto de um estilo de vida ativo, o secretário Anadelso mantém uma rotina voltada à prática esportiva e também se dedica a outras modalidades, como a canoa havaiana, o ciclismo e o caiaque, reforçando, na prática, o compromisso com a promoção da saúde, do bem-estar e da atividade física.

Com percurso de 15 quilômetros pelas principais vias da capital paulista, a São Silvestre é reconhecida por promover a integração entre esporte, saúde e celebração de fim de ano. A presença do secretário reforça o compromisso da administração municipal com o incentivo à prática esportiva e à valorização do esporte como ferramenta de inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano.

Segundo o secretário, participar da prova será também uma forma de levar o nome de Vila Velha a um dos maiores palcos do atletismo nacional. “Representar nossa cidade em uma corrida tão importante é motivo de orgulho. O esporte transforma vidas, aproxima pessoas e fortalece políticas públicas voltadas ao bem-estar da população”, destacou.

Prêmio personalidade do esporte capixaba

Recentemente, o secretário Anadelso Pereira recebeu uma das principais premiações do futebol capixaba, o prêmio Melhores do Ano, que reuniu atletas, treinadores, dirigentes, empresários, profissionais do esporte e representantes de diversas modalidades esportivas. A premiação foi em reconhecimento pela sua atuação como gestor público e incentivador do esporte.

O prêmio teve a finalidade de valorizar os melhores atletas de futebol amador e profissional, do futebol infantil, futsal, do Fut7, beach soccer, empresários e gestores esportivos, que contribuem diretamente para o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo.

por Jaqueline da Hora

fotos Fabricio Rodrigues e Jaqueline da Hora