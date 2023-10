Secult abre inscrições para contratação de profissionais em designação temporária

A Secretaria da Cultura (Secult) deu início ao processo seletivo simplificado a fim de contratar profissionais em designação temporária para os cargos de técnico cultural (nível superior) e assistente de gestão (nível médio). As inscrições seguem até as 17h da próxima segunda-feira (23).

Ao todo 20 vagas estão abertas para nível médio e 10 para profissionais com ensino superior, nas áreas de Cinema e Audiovisual, Administração, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Produção Cultural, Música, Letras, Biblioteconomia, Ciências Sociais e Artes Cênicas.

O valor da remuneração é de R$ 2.448,60, para o cargo de assistente de gestão (nível médio), e de R$ 5.118,83, para o cargo de técnico cultural (nível superior). Ambos contam ainda com auxílio alimentação no valor de R$ 600.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br. Após a confirmação da inscrição no sistema, não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de informações. Será aceita somente uma inscrição por CPF.

Para se inscrever, as pessoas interessadas devem comprovar suas formações, apresentando certificado de conclusão ou diploma, tanto em nível médio quanto superior, expedido pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de educação, conforme legislação vigente.

O processo seletivo se dará em três etapas: inscrição, de caráter eliminatório; avaliação curricular e comprovação das informações declaradas, de caráter classificatório e eliminatório; entrevista pessoal, de caráter classificatório e eliminitário, para os candidatos ao cargo de técnico cultural (nível superior).

O resultado final, com a lista dos candidatos aprovados em todas as fases, será publicado no mesmo site das inscrições, por ordem crescente de classificação. Após a homologação do processo seletivo pela Secult, os candidatos aprovados serão convocados por meio de ato específico, para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação.