Sedu anuncia novidades para volta às aulas no segundo semestre de 2023

today21 de julho de 2023 remove_red_eye77

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), anunciou nesta sexta-feira (21), as novidades para o segundo semestre de 2023 na Rede Pública Estadual de Ensino, em relação à volta às aulas. O início das aulas está marcado para a próxima segunda-feira (24) e o semestre seguirá até o dia 14 de dezembro, de acordo com o Calendário Escolar. Essa medida vai beneficiar 212,6 mil alunos matriculados nas 402 escolas da Rede Estadual.

Uma das principais mudanças desta etapa é a implementação da Chamada Pública Escolar para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no segundo semestre letivo de 2023. A chamada é destinada à EJA no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Médio integrado à Educação Profissional.

Para a oferta da EJA Profissional, os estudantes terão a oportunidade de se qualificar em um dos sete cursos técnicos disponíveis, que são ofertados por meio de 3.608 vagas em 67 escolas diferentes, distribuídas em 25 municípios do Estado. Os cursos ofertados são: Assistente de Logística, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores, Cuidador de Idosos, Auxiliar de Agroecologia e Agente de Desenvolvimento Cooperativista.

Confira as outras ações para o segundo semestre:

– Aulões Pré-Enem: os aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerão de forma presencial entre os meses de agosto e outubro em todas as escolas-polo.

– Projeto Geração Protagonista: 312 estudantes das 156 escolas de Tempo Integral se reunirão no dia 30 de novembro para discutir protagonismo, acolhimento, empatia e cultura de paz.

– Intercâmbio Sedu: Os 150 estudantes aprovados para participar do Programa Intercâmbio Sedu devem embarcar para o Canadá, Chile e Estados Unidos da América em dezembro deste ano e ficarão 3 meses aperfeiçoando suas competências comunicativas em inglês ou espanhol.

– Jogos na Rede: Entre os dias 08 e 14 de dezembro, 800 alunos participarão da Etapa Final dos Jogos na Rede, que acontecerá no Sesc Guarapari.

– Música na Rede: O 1º Encontro Estadual de Bandas Escolares reunirá, no dia 03 de setembro, cerca de 800 alunos de 26 escolas do Estado, no Parque Casa do Governador, Vila Velha, para uma grande celebração.