Sedu libera mais recurso para aquisição de cestas básicas para alunos da Rede Estadual

today13 de outubro de 2020 remove_red_eye48

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nesta terça-feira (13), a Portaria nº 122 – R, de 09 de outubro de 2020, que libera mais uma parcela de recurso financeiro aos Conselhos de Escola do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe), para aquisição de cestas básicas para as famílias dos estudantes da Rede Estadual. O valor de R$ 4,22, por aluno/dia útil, totaliza o montante de R$ 74.862,80.

O fornecimento das cestas básicas compreenderá o período de 1º a 31 de outubro, totalizando 21 dias úteis. A Gerência de Informação e Avaliação Educacional (Geia) apresentará para cada Conselho de Escola a lista dos alunos pertencentes a famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O (a) responsável pelo aluno (a), inscrito no CadÚnico, deverá apresentar documento de identidade com foto e o comprovante de inscrição no CadÚnico para conferência e assinatura do Comprovante de Recebimento, no local de recebimento da cesta básica, que será definido por cada unidade escolar.

Confira a Portaria nº 122-R.