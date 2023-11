Sefaz dá mais transparência à divulgação de preços de combustíveis no Estado

O painel Monitor de Preços de Combustíveis passou por uma atualização, ganhando novas funções que tornam mais transparente e acessível o acompanhamento dos valores praticados no mercado capixaba, tanto para os cidadãos quanto para os proprietários de postos de combustíveis.

A modernização da ferramenta atende a um pleito do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos/ES), de forma a auxiliar os donos de postos a acompanharem a variação de preços e tornar as informações mais acessíveis ao consumidor.

“O Monitor de Preços de Combustíveis é uma ferramenta fundamental para termos um setor organizado, transparente e competitivo. Com as melhorias implementadas, o sistema cumprirá essa função de forma ainda mais eficiente. Nesse processo de mudança tivemos a participação do Sindipostos, visando a garantir que a divulgação de mais informações não caracterizasse violação do sigilo fiscal”, destacou a auditora fiscal e supervisora da Supervisão de Combustíveis (SCOM) da Receita Estadual, Roselene Maria Spavier.

Criado em 2018 pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), o painel disponibilizava o valor médio de cada combustível (diesel, etanol, gasolina e GNV) praticado no Estado e em cada município. Com a atualização, o sistema passou a apresentar também dados de valores mínimo, máximo e desvio padrão.

Além disso, o consumidor ou revendedor que acessa o Monitor de Preços de Combustíveis agora pode realizar a pesquisa filtrando não só pelos valores no Estado, mas também por macrorregião — Metropolitana, Norte, Sul e Central —, por microrregião e por município.

“Essa evolução que o Governo do Estado promoveu no Monitor de Preços traz mais transparência para o segmento de combustíveis no Espírito Santo. Essa é uma ferramenta única no Brasil, que fornece informações sobre o comportamento e a cadeia de combustíveis. Ganham todos: a sociedade, que terá mais acesso a informações, e o segmento de combustíveis de forma geral, que poderá ser melhor compreendido”, observou o presidente do Sindipostos, Maxwel Nunes Paula.

A consulta pode ser feita pela variação nos últimos 07, 14, 30, 60 ou 90 dias, e exibe as médias praticadas por distribuidores, postos de combustíveis e a diferença entre os valores do início da cadeia de venda (distribuidor) até chegar ao consumidor final.

A ferramenta pode ser acessada no site da Sefaz, no link: https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/combustivel/index.php

