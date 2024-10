Seleção Brasileira feminina é convocada para amistoso contra a Colômbia, no Kleber Andrade

A seleção brasileira feminina de futebol, que fará dois amistosos no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, diante da Colômbia, nos próximos dias 26 e 29 de outubro, foi convocada na sexta-feira (04), em coletiva de imprensa realizada no Hotel Golden Tulip, em Vitória.

Em Cariacica, será a primeira vez que a seleção feminina entrará em campo após a conquista da medalha de prata na Olimpíada de Paris, em agosto. O anúncio das 26 jogadoras convocadas foi feito pelo técnico Arthur Elias. Entre as convocadas, o treinador trouxe novidades: sete atletas que ainda não haviam sido chamadas por ele, sendo elas Isa Haas, Kaká, Camilinha, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz.



“Gostaria de explicar alguns critérios para essa convocação. Estamos chamando jogadoras novas porque quero ter um ‘olhar para frente’. Vamos cuidar da chegada delas à seleção. Quero que essas atletas estejam inseridas nesse contexto”, afirmou o técnico Arthur Elias.

O evento também contou com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes; com o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu; da coordenadora técnica das seleções femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Cris Gambaré; e do presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira, além da jogadora do Corinthians Tamires, que esteve nos Jogos de Paris, mas não foi convocada por estar se recuperando de uma lesão.

Na véspera da convocação, na quinta-feira (03), o treinador Arthur Elias e a coordenadora Cris Gambaré visitaram o Kleber Andrdade e também os centros de treinamentos do Sindpol e da Aest, ambos na Serra, para decidir a programação de treinos e ver as condições do estádio para receber as partidas. “Gostei muito da estrutura do Kleber Andrade. É uma grande satisfação estar aqui no Espírito Santo para a realização desses dois amistosos”, destacou Cris Gambaré.

Os confrontos diante da Colômbia dão início à fase de preparação da seleção feminina para a disputa da Copa América, no Equador, em 2025, e, principalmente, para a Copa do Mundo do Brasil, em 2027. O Espírito Santo já se candidatou a ser sede para treinos de seleções durante o Mundial, como aconteceu na Copa do Mundo masculina de 2014, quando Austrália e Camarões treinaram no Estado.

Veja a lista completa das jogadoras convocadas para os amistosos contra a Colômbia:

GOLEIRAS

Lorena (Grêmio)

Natascha (Palmeiras)

Taina (América-MG)

ZAGUEIRAS

Isa Hass (Internacional)

Kaká (São Paulo)

Lauren (Atlético de Madrid-Espanha)

Tarciane (Houston-EUA)

Vitória Calhau (Cruzeiro)

LATERAIS

Bia Menezes (São Paulo)

Camilinha (São Paulo)

Fê Palermo (Palmeiras)

Yasmin (Corinthians)

MEIA-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Yaya (Corinthians)

ATACANTES

Adriana (Orlando Pride-EUA)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Dudinha (São Paulo)

Gabi Portilho (Corinthians)

Giovanna (Atlético de Madrid-Espanha)

Kerolin (North Caroline Courage-EUA)

Ludmila (Chicago Red Stars-EUA)

Micaelly (Ferroviária)

Priscila (América-México)

Vic Albuquerque (Corinthians)