Seleção capixaba de handebol é vice-campeã do Brasileiro de Seleções masculino

today24 de dezembro de 2024 remove_red_eye42

A seleção de handebol masculino juvenil do Espírito Santo foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções 2024. O time capixaba disputou a final contra a equipe do Rio de Janeiro, que levou o título. A competição teve início no dia 16 e terminou no último sábado (21), em Juiz de Fora, Minas Gerais.

A delegação do Espírito Santo contou com 50 pessoas no total, incluindo atletas, técnicos e árbitros, que viajaram para o local da competição com transportes concedidos por meio do programa Vai Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O campeonato foi um evento oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e contou com nove equipes de diferentes estados do País na disputa masculina: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A competição marcou o encerramento da temporada 2024 da modalidade.