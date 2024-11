Seminário apresenta sucesso em programa de fomento à Educação em Tempo Integral

Equipes pedagógicas de redes municipais capixabas de ensino, além de profissionais da Secretaria da Educação (Sedu) e das Superintendências Regionais de Educação (SREs) se reuniram, nesta terça-feira (05), durante o II Seminário de Práticas Exitosas do Programa Capixaba de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI). O evento foi realizado no auditório da Universidade Vila Velha (UVV) com a presença do governador Renato Casagrande.

O evento é uma oportunidade para todos os interessados conhecerem e discutirem metodologias e experiências que têm se mostrado eficazes na educação integral em Tempo Integral. Atualmente, o PROETI contempla 218 escolas em 67 municípios do Espírito Santo. O foco do seminário, que aconteceu até o fim do dia, foi na parte diversificada do currículo, tutoria, recreio de possibilidades, protagonismo estudantil e gestão educacional.

“Entendemos que a educação é o caminho mais eficiente para diminuir a desigualdade. Queremos ser o primeiro estado do País na Educação. Sabemos que os municípios têm dificuldades financeiras. Por isso, o Proeti é muito importante, pois auxilia nossas cidades na oferta de escolas em Tempo Integral. Para nós, não existe aluno da rede municipal ou rede estadual. Todos são alunos do Espírito Santo e precisam avançar juntos. E é bom que essa prática exitosa seja compartilhada para podermos avançar ainda mais”, afirmou o governador Casagrande.

Também participaram do evento a coordenadora do Programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação (MEC), Raquel Franzim, e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, que destacou a importância que o Proeti tem para o Governo do Estado.

“Esse programa já é um sucesso! Em 2021 tínhamos poucas escolas da rede municipal com a oferta de Tempo Integral. Hoje temos quase a totalidade de municípios e mais de 200 escolas municipais com essa oferta. Esse esforço foi pioneiro aqui no Espírito Santo”, afirmou.

Para o secretário, o seminário é um momento de troca de informações e de muito aprendizado. “Tem uma frase que sempre ouvimos que ‘a gente aprende enquanto ensina’. Essa frase é muito interessante para pensarmos o espírito desse seminário, que é o compartilhamento de boas práticas. Pois, enquanto os grupos compartilham os seus ensinamentos, nós também vamos aprender. Mesmo quando temos muito a ensinar, quando a gente olha o que os outros estão fazendo, com uma escuta atenta e presente, paramos para pensar no trabalho que eles estão desenvolvendo. A gente aprende muito!”, pontuou.

PROETI

O Programa Capixaba de Fomento à Implementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral visa ao cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional e Estadual de Educação, que tem o objetivo de oferecer educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica.

O Governo do Estado oferece apoio às redes municipais para a criação/ampliação da oferta desta modalidade de ensino. Além do apoio financeiro, o governo visa, também, compartilhar com as secretarias municipais conhecimentos e recursos técnico-pedagógicos já consolidados pela Secretaria da Educação (Sedu).

O foco é a melhoria da aprendizagem do estudante em nível estadual, por meio das metodologias da Educação em Tempo Integral, bem como, estabelecer uma estratégia conjunta de expansão dessa modalidade de ensino, desenvolvendo um modelo unificado e capixaba.

foto Hélio Filho/Secom