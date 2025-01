Seplades e Cultura discutem parceria com Instituto Reritiba em Marataízes

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades) e a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Marataízes reuniram-se na tarde de segunda-feira (20) com o Instituto Reritiba. O encontro teve como objetivo discutir possibilidades de cooperação para promover o desenvolvimento econômico sustentável, destacando a valorização da identidade histórica e cultural do município e da região.

Realizada na sede da Prefeitura de Marataízes, a reunião estratégica foi liderada pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Luciano Sansão, com a participação da secretária de Cultura e Patrimônio Histórico, Maristela Leonardo, do vice-presidente do Instituto Reritiba, Dhyovaine Nascimento, e do Gerente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, Gilmar Santana, além de membros de secretarias.

Durante o encontro, o Instituto Reritiba apresentou sua missão, objetivos e propostas de ações voltadas à preservação cultural e ao fortalecimento das comunidades locais. Entre os temas debatidos, destacou-se a importância de estudos, com destaque ao tombamento de bens históricos e culturais, parceria entre as secretarias no fortalecimento de políticas públicas que impulsione o turismo, a geração de emprego e renda e atração para novos investimentos promovendo o bem-estar social e consolidando Marataízes como exemplo de gestão integrada e sustentável.

“A preservação de tradições e costumes locais não apenas resgata a história, mas também fortalece o senso de pertencimento da população e cria oportunidades para as novas gerações conhecerem e se orgulharem de sua herança cultural, além de potencializar setores como o turismo”, ressaltou o vice-presidente do Instituto, Dhyovaine Nascimento.

Outro ponto relevante discutido foi a viabilidade de ações voltadas ao turismo sustentável. A proposta inclui estudos para potencializar o município como destino turístico, por meio da restauração de patrimônios culturais e de iniciativas que promovam infraestrutura adequada, capacitação profissional e integração das secretarias envolvidas.

“Essas iniciativas representam um passo importante para o desenvolvimento sustentável de Marataízes, respeitando a identidade única da região e promovendo um crescimento econômico alinhado à preservação ambiental, cultural e histórica”, afirmou o secretário Luciano Sansão.

A secretária de Cultura e Patrimônio Histórico, Maristela Leonardo, destacou a importância da iniciativa. “A cultura é um elemento essencial para o desenvolvimento sustentável. Valorizar nosso patrimônio cultural e histórico não apenas fortalece a identidade local, mas também cria oportunidades para gerar renda e atrair investimentos. Estamos empenhados em construir parcerias que integrem esses valores ao planejamento estratégico do município,” afirmou a secretária.