SERRA | 145 escolas municipais contarão com botão do pânico

today26 de fevereiro de 2024 remove_red_eye84

As 145 escolas da rede municipal da Serra vão contar com o botão do pânico. A medida será adotada para ampliar a política de segurança dos alunos e professores que atuam nas unidades de ensino.

Nesta terça-feira (27), os diretores das escolas realizarão um treinamento para o uso do dispositivo, às 9h e às 13h, na sede da Secretaria de Educação (Sedu), em Serra Sede.

A secretária de Educação da Serra, Luciana Galdino, reforça que o aparelho irá contribuir ainda mais para manutenção de um cenário de tranquilidade nos ambientes de ensino.

“Já temos a presença da Guarda Municipal constantemente através do projeto de visitas tranquilizadoras. Com o botão do pânico, nossas Emefs e CMEIs ganham uma importante ferramenta que vai nos auxiliar no reforço da segurança escolar, garantindo uma resposta ágil de nossos agentes em situações de emergência”, destaca.

Como vai funcionar

No momento em que o aparelho é acionado, ele envia um sinal de socorro para a Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal.

Ao mesmo tempo, também é enviado alerta para os smartphones que estão com as viaturas da Guarda. Em tela, serão mostrados a localização e os dados de quem acionou o botão. Com isso, a viatura mais próxima é encaminhada para o local da ocorrência em poucos minutos.

Além disso, o aparelho passa a captar, transmitir e gravar o áudio do local da ocorrência, imediatamente após seu acionamento. Assim, quem está na central ouvirá o áudio em tempo real do ambiente de onde partiu o pedido de socorro. Os agentes terão noção completa do que está acontecendo no local da ocorrência.

Segurança

As unidades de ensino da rede municipal já são atendidas pelo projeto de visitas tranquilizadoras realizadas pela Guarda Municipal da Serra.

As escolas também contam com sistema de videomonitoramento. A entrada e saída dos estudantes é controlada pelos profissionais de portaria, juntamente com a equipe pedagógica de cada unidade.