Serra adota telemetria para aprimorar gestão da frota

20 de julho de 2023

A prefeitura da Serra deu um importante passo rumo à modernização da gestão de sua frota de veículos. Agora, os veículos municipais contarão com sistemas de telemetria, iniciativa que permitirá um gerenciamento mais eficiente e transparente da frota.

Inicialmente, cerca de 200 veículos serão equipados com a tecnologia, incluindo os de uso administrativo, do secretariado, do prefeito e as viaturas da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito. A previsão é que esse número possa ser ampliado para até 268 veículos.

Além de permitir uma gestão mais eficiente e segura, a telemetria vai ajudar a prevenir roubos, furtos e outros sinistros que possam afetar a frota municipal.

Por coletar e transmitir diversos dados em tempo real, o sistema permite o monitoramento de parâmetros como aceleração, frenagem, paradas com o carro ainda ligado, excesso de velocidade, quilometragem rodada e consumo de combustível. Desta forma, será possível efetuar o controle do perfil de condução dos veículos, contribuindo, assim, para o aumento da produtividade e da eficiência no uso dos recursos públicos.

Os dados coletados pela telemetria serão monitorados em dois pontos estratégicos: no Departamento de Transporte Oficial (DTO) e na Secretaria de Defesa Social (Sedes).

“A adoção da telemetria demonstra o compromisso da prefeitura da Serra em investir em tecnologia para aprimorar a gestão pública, garantindo um uso mais responsável e inteligente dos recursos públicos”, destaca o secretário municipal de Gestão e Planejamento, Ricardo Pandolfi.

foto Bernardo Ferreira