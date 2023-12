Serra aperta o cerco na fiscalização de descarte irregular de lixo no município

Com o objetivo de combater o descarte irregular de resíduos na Serra, a prefeitura da Serra iniciou na terça-feira (28) uma operação para fiscalizar e multar pessoas e empresas que descartarem seus lixos em locais inapropriados, principalmente em pontos viciados.

A ação vai ocorrer nos próximos 30 dias, de segunda a sábado, das 8h às 18h. As multas para pessoas físicas são no valor de R$ 2.190,00 e R$ 4.380,00, em caso de reincidência. Já as empresas terão que pagar R$ 11.000,00 e R$ 22.000,00 se voltarem a cometer o crime, que além de degradar o meio ambiente, também deixa a cidade suja, prejudicando a vida dos moradores e afastando os turistas.

O trabalho de fiscalização será realizado em parceria com a Secretaria de Defesa Social (Sedes), por meio do videomonitoramento, o que significa que as imagens obtidas pelas câmeras vão valer como flagrante, ou seja, o morador ou empresa identificado, será multado. A Secretaria de Serviços (Sese) também vai atuar como parceira, promovendo a limpeza dos locais.

Para o diretor do DFOP, Aílton Rodrigues, esta ação é mais que necessária. “Vamos apertar o cerco para fiscalizar e multar quem descarta lixo em locais proibidos. Aproveitamos para fazer um apelo a população sobre a importância de cada um fazer o seu papel, pensando de maneira coletiva e consciente. Uma cidade limpa não é aquela que é mais limpa e, sim, a que menos se suja”, completa.

Para denunciar o descarte irregular de lixo, basta entrar no aplicativo Colab ou ligar para 3291-2346.

foto Pixabay