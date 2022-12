Serra avança no estímulo ao empreendedorismo e projeta cenário para 2023

A prefeitura da Serra fechou o ano de 2022 com resultados positivos e boas expectativas para 2023 nas iniciativas de fomento ao empreendedorismo no município. Como destaque, está o avanço nas ações do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae/ES.

Entre as iniciativas desenvolvidas em 2022 estão consultorias e elaboração de cronogramas detalhados de cursos e oficinas para servidores e membros da sociedade em geral.

“Neste mês de dezembro, no dia 12, tivemos uma reunião entre servidores da prefeitura, do governo do Estado, por meio da SECTIDES, e com o Sebrae/ES para alinhamento da primeira fase da consultoria de desburocratização, onde serão revistas Leis, Decretos, fluxos e outros processos, com o intuito de otimizar o trabalho do servidor, mas, principalmente, dar celeridade às solicitações realizadas pelos empreendedores”, explica a diretora de Projetos Estratégicos e interlocutora da prefeitura da Serra com o Sebrae, Jamile Campostrini.

A diretora destaca, também, o encontro conduzido pelo Sebrae/ES realizado no último dia 21, com a presença de servidores das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico (responsável pela interlocução), Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Fazenda e Saúde (Vigilância Sanitária).

“Neste encontro, realizamos levantamento das ações necessárias para implementarmos algumas melhorias já em janeiro de 2023″, acrescenta Jamile, destacando as atividades previstas para o ano que vem.

“Fechamos 2022 promovendo as atividades da consultoria de desburocratização de processos. Já em 2023, daremos continuidade ao trabalho que vem sendo executado com empreendedorismo nas escolas, desburocratização de processos e plano de desenvolvimento econômico, e iniciaremos as capacitações para servidores e empreendedores”, destaca.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, ressalta a contribuição do Programa Cidade Empreendedora para o desenvolvimento do ambiente de negócios no município. “Com isso, a tendência é aumentar a renda e o número de empregos, contribuindo para a melhoria, também, da qualidade de vida dos nossos munícipes”, afirma o secretário.

Leitão salienta que o programa já tem promovido resultados ao município, citando como exemplo a evolução da Serra no Indicador do Ambiente de Negócios (IAN), divulgado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). “O município se destacou principalmente nos quesitos gestão fiscal e infraestrutura. Tivemos a melhor média no cluster 5, que é o mais competitivo e inclui outros municípios da Grande Vitória”.

Capacitações previstas para 2023 dentro do Programa Cidade Empreendedora:

Seminário Empretec;

Agente de Desenvolvimento;

Compras Governamentais;

Praticando o Associativismo;

Despertando para o Associativismo;

Viabilizando Nosso Negócio Coletivo;

Programa Jovens Empreendedores (Continuidade).