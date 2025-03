“SERRA DAS ALMAS” estreia nos cinemas dia 24 de abril: confira o trailer

today24 de março de 2025 remove_red_eye40

Novo filme do cineasta Lírio Ferreira conta com Julia Stockler, Ravel Andrade e Mari Oliveira no elenco e promete levar o público a uma jornada tensa e cheia de ação

SERRA DAS ALMAS, novo filme do cineasta pernambucano Lírio Ferreira, estreia em 24 de abril nos cinemas brasileiros, sendo uma coprodução entre Carnaval Filmes e Urso Filmes e contando com a distribuição da Imagem Filmes. O filme, que fez sua estreia mundial na Première Brasil do Festival do Rio em 2024 e venceu o prêmio Netflix na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, promete prender o público com sua trama intensa e repleta de camadas psicológicas.

Assista ao Trailer

Contando com Julia Stockler, Ravel Andrade, Mari Oliveira e David Santos no elenco, o longa tem ao centro um grupo de desajustados que se envolve em um roubo de joias, em Pernambuco. Ao longo de duas horas de muita tensão, a narrativa explora como as relações desses indivíduos com a morte e com seus próprios sonhos os conduzem por uma serra misteriosa, de atmosfera macabra. A Serra das Almas, que dá nome ao filme, se torna, assim, um local simbólico, capaz de refletir os destinos trágicos daqueles que ali se aventuram.

Lírio Ferreira, cineasta com uma carreira marcada por títulos como “Baile Perfumado”, “Árido Movie” e “Sangue Azul”, traz sua marca registrada neste novo trabalho com mais uma narrativa que vai além do convencional. Para o diretor, SERRA DAS ALMAS é um filme que reflete sobre a transição entre o passado e o futuro, e como as cicatrizes invisíveis deixadas pela vida moldam as decisões dos personagens, mesmo que elas nem sempre sejam as mais acertadas.

“Como em outros filmes que fiz, em SERRA DAS ALMAS essa atmosfera agrestina influencia por demais as motivações e a maneira dos personagens reagirem diante de uma situação tão adversa e tão absurda que a trama sugere e o acaso proporciona. Paradoxalmente, por causa dos ambientes claustrofóbicos desse cárcere inesperado, a câmera naturalmente se aproximou mais dos rostos, das expressões e das reações desses personagens, criando uma intimidade que eles não queriam ter, mas foram, compulsoriamente, sujeitos a ela”, explica o cineasta.

Sinopse

Em Pernambuco, um roubo de joias irá reunir um antigo grupo de amigos desajustados, fazendo com que os resultados sejam catastróficos. Vigiados por fantasmas do passado, cada um deles terá que encontrar sua própria forma de liberdade.

Elenco

Julia Stockler;

Mari Oliveira;

Ravel Andrade;

David Santos;

Jorge Neto;

Pally;

Vertin Moura.

Ficha Técnica

Uma coprodução URSO FILMES e CARNAVAL FILMES;

Direção: Lírio Ferreira;

Produção: Alcir Lacerda, Daniela Vieira, Nara Aragão e João Vieira Jr.;

Roteiro: Paulo Fontenelle, Audemir Leuzinger e Maria Clara Escobar;

Produção Executiva: João Vieira Jr. e Nara Aragão;

Direção de Fotografia: Pedro Von Krüger, ABC;

Montagem: André Sampaio;

Direção Musical e Trilha Sonora Original: Pupillo;

Direção de Arte: Diogo Balbino;

Figurino: Andrea Monteiro;

Maquiagem: Natie Cortez;

Casting: Maria Clara Escobar;

Preparação de Elenco: Sílvia Lourenço;

Direção de Produção: Lívia de Melo;

1ª Assistência de Direção: Gabi Ribeiro;

Som Direto: Moabe Filho e Pedrinho Moreira;

Desenho de Som: Nicolau Domingues;

Mixagem: Ricardo Cutz;

Ano: 2024;

Duração: 121 min.;

Distribuição: Imagem Filmes.

foto Fred Jordao