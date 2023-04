Serra e Castelo vão receber atletas do Brasil e outros países para competições de montanha

As cidades de Serra e Castelo vão sediar as próximas etapas do calendário oficial do Insanity Mountain, evento multiesportivo com modalidades de montanha, entre os dias 24 e 26 de junho e em outubro, respectivamente. A primeira etapa aconteceu no Pico da Bandeira, na região do Caparaó, na última semana de março e contou com a participação de 513 atletas de vários estados do país, superando as expectativas da organização.

Festival esportivo já tradicional nas montanhas capixabas, o Insanity Mountain acontece há sete anos e já passou por cidades como Guarapari, Venda Nova do Imigrante, Marataízes, entre outras. Em junho, na Serra, será a “Etapa Mestre Álvaro”, com expectativa de participação de cerca de 600 atletas, que vão disputar competições de Kilometro Vertical (VK), caminhada guiada, cross duathlon e Mountain Bike – Cross Country Maratona, a modalidade mais praticada no Brasil.

Inclusive, a Etapa Mestre Álvaro vai sediar o Campeonato Sul-Americano de Skyrunning, que são corridas com subidas cuja inclinação mínima seja de 30%, com participação prevista de cerca de 100 atletas de seis países.

Já a “Etapa Forno Grande”, em Castelo, será a final do Circuito Brasileiro de Skyrunning e uma etapa do Mundial Vk Open, além de competições de outras modalidades: skyrunning, Kilometro Vertical (VK), caminhada guiada e Mountain Bike – Cross Country Maratona.

Representatividade

A cada edição o Insanity Mountain mostra-se maior e mais representativo, com a participação de grandes nomes do esporte de montanha e também pelo aumento na quantidade de atletas iniciantes. A importância também se dá pelas etapas, cada vez mais desafiadoras.

A etapa Pico da Bandeira, por exemplo, foi a primeira prova que conquistou a terceira maior montanha do Brasil, tornando-se a skyrace mais alta do país. Inclusive, o Presidente da Federação Brasileira de Skyrunning, Rafael Aquino, não só recebeu os atletas nas modalidades Kilometro Vertical (VK), Skyrace (27K) e Skyultra (60K), como também disputou o VK, com 1000m D+ em 6.9 Km e a Skyrace, que configurava a Travessia ES/MG.

Já a Skyultra conquistou três das montanhas que compõem o top 10 de montanhas mais altas do Brasil: Pico da Bandeira, Pico do Calçado e Pico do Cristal.

Sagraram-se campeões nesta etapa do Pico da Bandeira os competidores André Mapa fez o “doble” no VK Masculino e Skyrace; Sandro Arcanjo, que venceu a Skyultra de ponta a ponta, assim como Diana Bellon; Linabel Pimentel no VK e Bruna Basso na Skyrace.

Inscrições abertas

Os interessados em participar da Etapa Mestre Álvaro, na Serra, já podem se inscrever acessando o link encr.pw/ExV1u

