SERRA | Projeto “Defesa Civil nas Escolas” orienta estudantes sobre situações de risco

today8 de agosto de 2023 remove_red_eye70

O projeto “Defesa Civil nas Escolas” chega à rede municipal de ensino da Serra nesta semana. A iniciativa acontece em parceria com a Secretaria de Educação (Sedu) e tem o objetivo de promover a melhoria da percepção de risco na comunidade estudantil, além de apresentar as ações relativas à Semana Estadual de Prevenção de Desastres, que acontece neste mês de agosto.

A primeira ação do projeto acontece nesta quinta-feira (10), na Emef Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho, em Cidade Continental, no turno matutino. Na próxima semana outras duas escolas devem receber a atividade.

O tenente coronel Fábio Maurício Pereira, diretor da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) da Serra, explica que a ação se trata de uma palestra imersiva e dinâmica. O principal propósito desta iniciativa é ser um treinamento lúdico para que os alunos consigam identificar os riscos e sejam agentes da Defesa Civil dentro de suas casas e em suas comunidades.

Durante a palestra, os assuntos abordados mostrarão as ações recomendadas para prevenir desastres e como identificar riscos. De acordo com Fábio, essa parceria trará uma grande vantagem para a segurança da cidade.

“Nós conseguimos alcançar um público que tem o poder de disseminar as informações entre seus pais e familiares. A palestra vai ajudar a melhorar a percepção de risco do aluno, que acaba virando um agente de Defesa Civil na família”, explica.

Ações interdisciplinares

Essa iniciativa, que acontece em conjunto com a Secretaria de Educação, converge com as atividades desenvolvidas nas aulas de geografia, por exemplo, além de outras ações interdisciplinares.

“No aspecto educacional, destacamos a questão da informação que se dá dentro da comunidade local sobre a questão do risco das construções em alguns locais em que os próprios estudantes residem. Muitos acabam entendendo a questão da construção desordenada da cidade e criando uma consciência crítica sobre os riscos ao redor de onde estudam”, explica a subsecretária pedagógica da Serra, Giovana Nascimento.

foto Edson Reis