Serra registra queda de 66% nos casos da dengue em 2025

15 de abril de 2025

Dado é relacionado ao mesmo período do ano de 2024. Cuidados e as ações voltadas para o combate à dengue continuam na cidade

O município da Serra apresentou uma queda de 66% nos casos notificados de dengue, nos primeiros três meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano de 2024. Os dados são do boletim Epidemiológico de Arboviroses, desenvolvido pela Vigilância Epidemiológica Municipal. O indicativo é positivo, porém os cuidados e as ações voltadas para o combate à dengue continuam na cidade.

De acordo com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), existem quatro níveis de incidência da dengue: baixa, média, alta, muito alta. E, segundo esses parâmetros, a Serra está no nível médio, que corresponde de 100-300 casos a cada 100 mil habitantes.

Para chegar a este número, a Prefeitura da Serra tem realizado diversas ações de combate ao mosquito, como trabalho de campo de tratamento domiciliar, com as visitas dos agentes às residências, circulação do carro fumacê, aplicação espacial de inseticida nas vias públicas e bueiros, ações especiais de bloqueio de transmissão e a mais recente: Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI).

Esta última consiste em, basicamente, aplicar o produto nas paredes de edifícios públicos de grande circulação, como escolas e unidades de saúde, após o fechamento desses ambientes.

“Essa redução é resultado da intensificação dos trabalhos da Vigilância Ambiental em Saúde para combater o vetor Aedes aegypti. Ampliamos as ações de campo e o monitoramento de áreas críticas, sempre com o apoio da população. Mesmo com a queda significativa nos casos, seguimos em estado de atenção, pois o risco continua presente”, afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Paulo Jussim.

Jussim explica que é fundamental manter os cuidados e reforçar a parceria com a comunidade para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença. Isso porque, segundo o superintendente, em 80% dos casos, os focos do mosquito da dengue estão nas casas das pessoas.

Entre os cuidados que podem ser tomados pela população, explica a gerente da Vigilância Ambiental em Saúde, Viviane Marins, estão pequenos gestos como tampar tonéis e caixas d’água, limpar ralos e calhas, além de descartar corretamente objetos que acumulam água.

“Nós sempre fazemos questão de reforçar o pedido para que os moradores permitam a entrada dos agentes de combate a endemias para inspeções e orientações. Também é essencial que cada morador faça sua parte com vistorias semanais em sua casa, eliminando qualquer possível criadouro do mosquito”, afirmou a gerente.

Além das ações da VAS, o município também oferece a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Para se vacinar, é só comparecer em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, segundo o horário de cada sala de vacina, com CPF ou cartão do SUS, documento com foto e o cartão de vacina.

Disque Dengue

A população, também, pode ajudar denunciando focos do mosquito pelo disque-dengue, no número 3228-5394, pelo WhatsApp, no (27) 98166-1472, ou pelo e-mail para o endereço [email protected], com as informações sobre a demanda. Se possível, é recomendado o envio de uma foto relacionada à denúncia. Não é necessário identificação.

O canal também pode ser utilizado para tirar dúvidas, reforçar o trabalho de prevenção, registrar pedidos de inspeções e reclamações, além de agendamento para visitas.

Essa ação, assim como as demais adotadas pelo município, é uma ferramenta que reforça o combate às larvas e ao mosquito Aedes aegypit.

