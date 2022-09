SERRA | Vem aí o Manguinhos Gourmet 2022 neste final de semana, dias 17 e 18/09

A Edição do Manguinhos Gourmet 2022 já está batendo na nossa porta! Esta, que já é a 15ª edição, começa já neste final de semana, nos dias 17 e 18; e segue na semana seguinte, em 24 e 25 de setembro. O evento contará com variados pratos com receitas exclusivas e ótimos preços.

As festividades estão por conta da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos e pela Associação de Moradores local, e contam com o apoio da prefeitura da Serra por meio da Secretaria Municipal de Turismo Cultura, Esporte e Lazer (Setur).

Além de muita comida boa, no evento também haverá feira de artes na vila e ação ecológica com passeio por todo o balneário e limpeza da praia.

O principal atrativo do Manguinhos Gourmet é fazer com que os visitantes saboreiem e conheçam a culinária local. Além disso, os turistas podem passear pela vila, que é um dos balneários mais bonitos e frequentados do Espírito Santo.

O secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Marcelo Laporte, falou um pouco sobre o evento. Ele ressaltou estar muito animado com o evento, pois a Serra está vivendo um novo momento do turismo após um período difícil para empreendedores locais da hotelaria e gastronomia, entre outros ramos turísticos.

“O polo gastronômico de Manguinhos é um dos nossos produtos turísticos mais consolidados. Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais e que ele seja indutor turístico da sua região”, disse.

Serviço

Manguinhos Gourmet 2022

Local: Balneário de Manguinhos

Data: 17, 18, 24 e 25 de setembro de 2022

foto Márcio Scheppa