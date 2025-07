Servidor de Piúma é demitido após ser preso com drogas em carro oficial

A cidade de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, foi abalada por um grave episódio envolvendo um servidor público municipal, preso após ser flagrado transportando 20 quilos de maconha em um veículo oficial da Prefeitura. A identidade e a imagem do acusado permanecem sob sigilo por decisão das autoridades responsáveis pela investigação.

Segundo nota oficial divulgada nesta terça-feira (16), a própria administração municipal identificou indícios suspeitos durante apurações internas e acionou imediatamente a Polícia Civil, colaborando de forma integral com a operação que culminou na prisão do servidor.

Diante da gravidade dos fatos, a Prefeitura informou que o suspeito, que trabalhava na secretaria de Turismo, foi exonerado do cargo de maneira imediata. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar possíveis conexões e responsabilidades adicionais.

Em comunicado, a gestão municipal reafirmou seu compromisso com a ética, a legalidade e a transparência no serviço público, destacando que não tolera desvios de conduta por parte de seus servidores. A Prefeitura também garantiu que continuará colaborando com as investigações até o completo esclarecimento do caso.

Confira a nota oficial na íntegra