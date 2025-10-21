Servidora de Guarapari é destaque no remo paralímpico e inspira com superação

A servidora pública da Prefeitura de Guarapari há 23 anos, Luciana Lima, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, encontrou no esporte uma nova motivação que transformou sua vida após sofrer um acidente em 2013, que resultou em uma deficiência física no tornozelo.

Luciana conta que, no ano seguinte, foi convidada para conhecer o remo e, na categoria em que compete, utiliza apenas o tronco e os braços.

Após realizar um teste no remoegômetro, foi selecionada para competir na raia da USP, em São Paulo. Ali, ela se encontrou e ressignificou sua vida, encontrando um novo caminho para seguir.

Apenas seis meses depois, conquistou o título de vice-campeã brasileira, dando início a uma trajetória marcada por sucesso e superação.

Ao longo dos anos, Luciana acumulou importantes títulos, entre eles campeã brasileira PR2 na Copa Norte-Nordeste em 2018, campeã brasileira paralímpica em 2019, vice-campeã brasileira PR2 em 2014, 2015, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 e 2025, além do terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Remo em 2021 e bicampeã estadual em 2023 e 2024.

Sobre sua trajetória, Luciana destaca, “eu agradeço sempre a Deus, à minha família e a todos os parceiros que sempre me apoiaram, especialmente ao meu treinador Honorato Nascimento Cardoso, pela dedicação e compreensão. O remo transformou minha vida, me deu um novo caminho para seguir, renovou minha saúde e me deu forças para superar desafios que antes pareciam impossíveis. Hoje, o esporte me inspira a dar o meu melhor, tanto nas competições quanto no serviço público”.