Servidores ativos e aposentados em Anchieta irão receber direitos de progressão

today9 de julho de 2020 remove_red_eye599

A Prefeitura de Anchieta irá efetuar o pagamento dos direitos de progressão a mais 1.200 servidores efetivos. Há alguns anos os servidores estavam sem receber esse direito. Após analisar centenas de processos, a Prefeitura conseguiu se organizar para realizar o pagamento que irá impactar em cerca de R$ 200 mil mensais na folha de pagamento da municipalidade.

Outra medida que será executada pela prefeitura será o pagamento a 214 servidores aposentados a quantia de até R$ 3 mil, como forma de antecipação dos direitos retroativos da progressão por mérito e que não tiveram o direito garantido. Mas, segundo o setor de Recursos Humanos, o servidor terá que se encaixar no perfil para receber o adiantamento, que pode variar de valor.

Segundo o prefeito Fabrício Petri, os direitos dos servidores já eram para ter sido pagos desde a gestão passada, quando o município tinha recursos suficientes. “Estamos pagando o que já era para ter sido pago, mas por alguma razão não foi feito. Nos anos anteriores a Prefeitura tinha recursos suficientes para isso. De 2017 para cá estamos enfrentando a maior crise financeira de nossa história com a paralisação da Samarco, e agora com a pandemia da Covid-19, mas não deixamos de lado nossos compromissos”, disse.

Petri ainda ressaltou que a administração fez um exercício em suas finanças e, com participação do sindicato dos servidores, conseguiu garantir o pagamento desses direitos. “O sindicato esteve sempre participando com a gente, viu nossas receitas caírem significativamente e acompanhou nosso empenho em saldar dívidas e compromissos deixados por outra gestão”, comentou.

Este ano a Prefeitura criou a Lei nº 1414/2020 como forma de oferecer capacitação para os servidores que não tiveram oportunidade de se capacitarem e consequentemente obterem a progressão.

De acordo com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Sebastian Veiga, é mais uma ação de valorização dos servidores garantindo seus direitos. Para ele, o impacto na folha é significativo, entretanto será mais recursos injetados na economia local.