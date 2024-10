Servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeiro poderão ter abono de R$ 6 mil

today30 de outubro de 2024 remove_red_eye71

Foi divulgado na terça-feira, 29, que os 250 servidores do Legislativo de Cachoeiro de Itapemirim poderão receber um abono no valor de R$ 6 mil no mês de dezembro. O pagamento não abrange vereadores e estagiários, apenas funcionários efetivos e comissionados. O valor total será de R$ 1,5 milhão.

O Projeto de Lei 84/2024 foi protocolado e agora aguarda a data para votação no plenário.

Segundo o presidente do legislativo municipal, Brás Zagotto (Podemos), as contas estão todas em dia e o abono será possível graças aos recursos que foram economizados ao longo do ano.

Desta forma, a concessão do abono é uma decisão que demonstra o reconhecimento da Câmara ao trabalho dos servidores públicos e, além disso, fomenta o comércio cachoeirense, que vem enfrentando vários percalços nos últimos anos.

“Com o abono, os servidores poderão investir nas compras natalinas e colocar em dia as dívidas que eventualmente possam ter. Assim, ganham os trabalhadores e o nosso comércio, além de termos também o aumento da arrecadação municipal, o que retorna à população em forma de mais obras e serviços”, avalia Brás.

Por fim, Brás destaca ainda que a colaboração dos vereadores é fundamental para que a Câmara chegue ao final de mais um ano de gestão com o desempenho positivo.

“Estamos todos focados em administrar de forma racional e objetiva, para que possamos sempre promover ações que se desdobrem em conquistas para toda a comunidade”, concluiu.