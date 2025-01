Servidores de Guarapari vão receber aumento do Ticket Feira no próximo pagamento

O Projeto de Lei proposto pela Prefeitura de Guarapari para o aumento do Ticket Feira foi aprovado pela Câmara Municipal nesta sexta-feira (10), e todos os servidores ativos da administração municipal receberão o novo valor no próximo pagamento. O Ticket Feira passará de R$ 30 para R$ 100, o que representa um aumento de 233% em relação ao valor anterior. Desde a criação do benefício, há 10 anos, esta é a primeira vez que ele sofre um reajuste.

O anúncio do aumento foi feito pelo prefeito Rodrigo Borges na última segunda-feira (06), durante a primeira Assembleia do Sintrag (Sindicato dos Servidores da Administração Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari), quando foi discutida a Data Base 2025, que trata dos ajustes salariais e das condições de trabalho dos servidores municipais.

Na ocasião, o prefeito destacou que, embora o aumento não vá transformar a vida de ninguém de forma radical, ele simboliza o compromisso da administração municipal com os servidores. “Eu sei que R$ 100,00 não vai mudar a vida de ninguém, mas é um sinal de que a administração está pensando nos servidores”, afirmou Borges.

A Câmara também aprovou a estrutura administrativa básica enviada pela prefeitura, com a reestruturação da gestão e o planejamento financeiro do município. Borges explicou que a medida faz parte de um esforço contínuo para equilibrar as contas públicas e melhorar o orçamento municipal. O prefeito esclareceu que, ao enxugar alguns cargos, será possível garantir mais recursos para aumentar os benefícios dos servidores.

“Este pacote de projetos de lei tem o objetivo de reorganizar a administração e tornar a folha de pagamento mais equilibrada. Com isso, será possível aumentar os benefícios e oferecer melhores condições de trabalho para todos”, completou o prefeito.