Sesp deflagra Operação Cosud com mais de 4 mil policiais no Espírito Santo

today15 de novembro de 2024 remove_red_eye37

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) deflagrou, na quarta-feira (13), a segunda edição da Operação Cosud, que tem como objetivo primordial combater a violência e crimes por meio do reforço do policiamento. A ação é coordenada no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) e reúne forças de Segurança dos estados do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados integrantes do Cosud.

No Espírito Santo, a ação conta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), totalizando mais quatro mil agentes de segurança. O planejamento prevê reforço de policiamento ostensivo, principalmente nas divisas estaduais.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, a operação representa uma resposta coordenada das instituições policiais, que precisam atuar de forma conjunta para combater a expansão de grupos criminosos pelas divisas estaduais.

“Uma realidade que não podemos ignorar é que as organizações criminosas se espalham pelos estados e isso é resultado da combinação de diversos fatores. Atuar de forma conjunta e coordenada permite que os estados construam uma polícia eficaz de combate à criminalidade”, afirmou.

Durante os dias de Operação, as polícias trabalharão de forma coordenada, com o compartilhamento de recursos, expertise e informações, realizando pontos de bloqueio, abordagens, averiguação de suspeitos, cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, entre outros.

A Operação Cosud vai até o dia 17 de novembro e os resultados serão divulgados ao final da Operação.