Sesport prorroga prazo para inscrições nos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta

today20 de novembro de 2023 remove_red_eye67

Os atletas e paratletas que ainda não concluíram o processo de inscrição nos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta ganharam mais tempo. O prazo que terminaria nesta sexta-feira (17) foi prorrogado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para a próxima sexta-feira (24).

Os programas beneficiam financeiramente esportistas capixabas de alto rendimento de todo o Estado e contemplam diversas modalidades. O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Já o Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia viagens de avião, de ida e volta, para que atletas e paratletas de alto rendimento disputem competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta mais uma vez terá um número recorde de beneficiados. Serão 230 bolsas ofertadas, 39 a mais do que no edital anterior, em um investimento de R$ 3,9 milhões. Serão pagos aos contemplados em 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Poderão pleitear o benefício os esportistas de alto rendimento, com resultados obtidos em competições nacionais e internacionais no ano de 2022, nascidos no Espírito Santo e que comprovem residência no Estado há, pelo menos, dois anos. Também podem pleitear os não nascidos no Estado, mas que comprovem moradia no Espírito Santo há, pelo menos, cinco anos.

Para se inscrever e se informar sobre o edital, os interessados devem acessar o site da Sesport e clicar na aba direcionada ao programa. Lá, estarão disponíveis todos os documentos necessários para a adesão.

CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL 2024 E TER ACESSO AOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO DO BOLSA ATLETA.

Voe Atleta

O edital 2024 do programa Voe Atleta tem a previsão de conceder cerca de 750 passagens aéreas para que os esportistas capixabas de alto rendimento disputem competições fora do Estado, em um investimento de R$ 2,8 milhões.

Cada atleta poderá solicitar duas passagens nacionais ou uma internacional. Para a seleção dos contemplados, será levado em conta os resultados esportivos obtidos entre os anos de 2019 e 2022.

CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL 2024 E TER ACESSO AOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO NO VOE ATLETA.

Outras informações e tutorial

Para mais informações, entre em contato com a Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) da Sesport pelos e-mails [email protected] e [email protected] ou pelos telefones (27) 3636-7001 e (27) 98868-2582.

Para se inscrever nos programas é necessário criar uma conta no sistema E-Docs. Veja aqui como fazer. Também estamos disponibilizando vídeos com tutoriais de como se inscrever no Bolsa Atleta (clique aqui) e no Voe Atleta (clique aqui).

