Setur atualiza Mapa do Turismo com 74 municípios capixabas e dez regiões

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), atualizou a edição 2025 do Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento fundamental para o planejamento e fortalecimento do setor turístico no Espírito Santo. A publicação, divulgada na segunda-feira (22), inclui 74 municípios capixabas, representando mais de 90% de participação e abrangendo todas as dez Regiões Turísticas do Estado.

O Mapa do Turismo Brasileiro tem como objetivo organizar e fomentar o turismo regional, permitindo que os municípios incluídos tenham acesso a projetos e iniciativas nas áreas de promoção, infraestrutura e qualificação profissional, além de recursos federais e programas voltados para o crescimento do setor.

Conheça as Regiões Turísticas e os municípios incluídos:

Região Doce Morena – Localizada no extremo Norte do Estado, é composta por cinco municípios: Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário, Pinheiros e Mucurici.

Região Verde e das Águas – Situada no litoral norte capixaba, reúne sete municípios: São Mateus, Sooretama, Aracruz, Jaguaré, Rio Bananal, Conceição da Barra e Linhares.

Região Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras – Localizada no Nordeste do Estado, inclui seis municípios: Boa Esperança, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Vila Pavão, Ecoporanga e São Gabriel da Palha.

Região Doce Pontões Capixabas – Noroeste do Espírito Santo, reúne oito municípios: Marilândia, Águia Branca, Governador Lindenberg, Mantenópolis, São Domingos do Norte, Colatina, Pancas e Baixo Guandu.

Região dos Imigrantes – Também com oito municípios: Ibiraçu, São Roque do Canaã, João Neiva, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Itarana.

Região Metropolitana – Engloba sete municípios que formam a principal aglomeração urbana do Estado: Fundão, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Viana, Serra e Guarapari.

Região Montanhas Capixabas – Composta por 10 municípios: Brejetuba, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Afonso Cláudio, Castelo, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Alfredo Chaves, Laranja da Terra e Marechal Floriano.

Região Costa e Imigração – No sul do Estado, reúne seis municípios: Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Marataízes, Itapemirim e Piúma.

Região Caparaó Capixaba – Localizada no Sudoeste do Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais, é a região com o maior número de municípios: Guaçuí, Ibitirama, Alegre, Divino de São Lourenço, Irupi, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Dores do Rio Preto, São José do Calçado, Jerônimo Monteiro e Bom Jesus do Norte (12 municípios no total).

Região Sul Capixaba dos Vales e Café – Inclui cinco municípios: Mimoso do Sul, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Atílio Vivácqua.

Importância do Mapa do Turismo

“O Mapa do Turismo é extremamente importante, pois podemos localizar que cada pedaço do Espírito Santo tem um lugar especial. Precisamos identificar o que há de melhor em cada região — seja no turismo, na agricultura, no lazer ou na gastronomia — para atrair ainda mais visitantes. Temos diversos atrativos, que vão das praias às montanhas, capazes de encantar todos que buscam destinos turísticos de qualidade”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

A atualização dos nomes e a categorização dos municípios que integram o Mapa seguem as diretrizes da Nova Lei Geral do Turismo e do Plano Nacional do Turismo 2024-2027, classificando as cidades de acordo com seus fatores turísticos. Isso reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e estratégico do setor nos próximos anos.

No entanto, a mudança na nomenclatura não altera a forma de participação dos municípios no Mapa nem a destinação de verbas federais. O Mapa continua sendo o principal instrumento de orientação para a aplicação de investimentos nas localidades que atendem aos critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo (MTur).

Critérios para inclusão no Mapa

Segundo o MTur, os municípios devem atender aos seguintes requisitos para integrarem o Mapa do Turismo:

– Dispor de uma Secretaria ou Departamento de Turismo;

– Contar com uma Lei Orçamentária específica para o setor;

– Ter prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur;

– Manter um Conselho Municipal de Turismo ativo;

– Assinar um termo de compromisso;

– Preencher as informações da aba de atividades turísticas no sistema.

Os interessados devem se cadastrar no site:

www.sistema.mapa.turismo.gov.br.

Vantagens de fazer parte do Mapa

Os municípios integrados ao Mapa do Turismo podem acessar programas e recursos do Governo do Estado e do Ministério do Turismo, com foco em promoção, infraestrutura e qualificação profissional. Além disso, o Mapa facilita a inserção das cidades em políticas públicas e investimentos que impulsionam a economia local, geram empregos e aumentam o fluxo de visitantes.

A Setur reforça que o Mapa tem validade anual, mas pode ser atualizado a qualquer momento. Municípios que ainda não participam da edição atual podem procurar orientação da Gestur para regularização e inclusão nas próximas atualizações. Informações e orientações: (27) 3636-8010.