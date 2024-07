Setur inicia curso de Inglês Instrumental para Guias de Turismo em Piúma

Na segunda-feira (15) teve início o curso de Inglês Instrumental para Guias de Turismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Piúma. A iniciativa, promovida pela Secretaria do Turismo (Setur), tem como objetivo capacitar os profissionais do setor, ampliando suas oportunidades de emprego e melhorando a qualidade do atendimento aos turistas estrangeiros. O curso se estenderá até o dia 1º de agosto, proporcionando uma formação intensiva e prática.

O curso de idiomas surge como uma ferramenta essencial para os guias de turismo, em um mercado cada vez mais competitivo. O domínio do inglês é um diferencial na hora de conseguir um emprego e, por isso, a Setur tem investido em capacitação profissional, reconhecendo que a qualificação é fundamental para o crescimento do turismo e da economia local.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância do curso para o desenvolvimento do setor. “Capacitar os guias de turismo com cursos de idiomas é essencial para aumentar nossa capacidade produtiva, gerar mais oportunidades de trabalho e renda, além de melhorar a arrecadação do Estado com o turismo. Profissionais bem preparados proporcionam experiências mais ricas aos visitantes, o que contribui para a reputação e o crescimento do nosso destino”, ressaltou Lemos.

A próxima edição do curso de Inglês Instrumental para Guias de Turismo será realizada na Serra, no Senac de Portal de Jacaraípe, entre os dias 22 de julho e 8 de agosto. Interessados podem obter mais informações pelo e-mail [email protected].