Setur lança programa Caminhos do Turismo para melhorar estradas do Espírito Santo

today8 de julho de 2024 remove_red_eye65

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), anunciou o lançamento do programa Caminhos do Turismo, uma iniciativa destinada a melhorar a infraestrutura viária nas regiões do Estado. Com foco em áreas com potencial turístico, o objetivo é aprimorar a mobilidade, promover o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida das comunidades capixabas.

O programa busca modernizar as estradas locais, facilitando o acesso dos turistas e garantindo a segurança viária. Entre os principais objetivos, destacam-se a modernização das vias para suportar um maior fluxo de turistas, o incentivo ao agroturismo, transformando propriedades rurais em destinos turísticos, a facilitação do acesso às áreas rurais, e a criação de novas oportunidades de emprego e renda para fortalecer a economia regional.

O Caminhos do Turismo será implementado em várias etapas, começando pelo mapeamento das regiões com maior potencial turístico e a avaliação das condições atuais das estradas. Para atender às diversas necessidades de infraestrutura, o programa oferece três tipos principais de revestimento: Revsol, Intertravado e Asfalto. A escolha de utilização do revestimento será definida por meio do estudo técnico, em parceria do município com a equipe da Setur.

O programa está aberto para a participação de todos os municípios do Espírito Santo. Os interessados podem pleitear a inclusão no Caminhos do Turismo, submetendo propostas que demonstrem a necessidade de melhorias nas estradas locais e o potencial impacto positivo no turismo e na economia regional. É necessário também que os municípios estejam listados no Mapa do Turismo do Espírito Santo.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, falou da importância do programa. “A modernização das vias facilitará o acesso dos turistas, garantindo uma experiência mais agradável e segura, além de fortalecer a economia regional, gerando emprego e renda. Estamos comprometidos em transformar as estradas do interior em verdadeiros caminhos para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, ressaltou.