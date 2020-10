Setur prorroga prazo de publicação de edital dos guias de turismo

O resultado do concurso Nº 001/2020, que premia profissionais guias de turismo, será divulgado no próximo dia 21 de outubro. A nova data de divulgação do resultado do edital foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (09).

As inscrições serão encerradas no dia 29 de setembro. Os vídeos estão sendo avaliados por uma comissão formada por cinco servidores do Governo do Estado: três representantes da Secretaria de Turismo (Setur), um servidor da Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV/ES) e um servidor do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.

O edital, criado pela Setur, é dirigido aos guias de turismo capixabas ou radicados no Espírito Santo há pelo menos um ano e que tenham o cadastro regular como Guia de Turismo Regional no ES, no Cadastur.

A ação é parte do Plano de Retomada da Economia do Turismo e o investimento é de R$ 100 mil. O produto final do concurso será utilizado na promoção do destino Espírito Santo. O edital completo encontra-se disponível no site da Secretaria de Turismo.

Confira a publicação: https://bit.ly/3k83IoY