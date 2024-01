Setur realiza pesquisa em 22 municípios capixabas para identificar perfil do turista

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, realiza, a partir desta sexta-feira (12), a pesquisa de identificação do perfil do turista no verão 2024. A ação ocorrerá em 22 municípios capixabas, abrangendo seis regiões turísticas do Espírito Santo. A coleta acontece no litoral e nos principais atrativos turísticos capixabas.

A pesquisa será realizada pela equipe da empresa licitada Orizzonte Pesquisas e monitorada em tempo real pelo Observatório.

“Pesquisas respondem perguntas que vão auxiliar nessa construção permanente do turismo. Ajudam a planejar o desenvolvimento do setor. É mais uma ferramenta para o Governo do Estado, por meio da Setur, entender quais políticas públicas farão a diferença para a vida dos capixabas e quem visita nosso Espírito Santo”, afirma o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Nas abordagens, os pesquisadores buscam dados socioeconômicos dos turistas que vêm ao Estado, como o gasto médio, os hábitos de consumo, como organizaram a viagem e a avaliação dos destinos, além do perfil do turista nesta época do ano. As informações coletadas trazem também avaliação da infraestrutura e serviços do destino.

Confira os municípios onde a pesquisa verão 2024 acontece:

– Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;

– Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins; Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano e Alfredo Chaves;

– Região dos Imigrantes: Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Ibiraçu (Grande Buda);

– Região do Verde e das Águas: Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus;

– Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Piúma;

– Região Turística do Caparaó Capixaba: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Iúna.

Os resultados da pesquisa serão divulgados em fevereiro no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo: https://observatoriodoturismo.es.gov.br/.