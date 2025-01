Sextou em Anchieta! Programação de verão estica fim de semana até segunda

24 de janeiro de 2025

Vai ter festival estadual, eliminação na copa de beach soccer, caminhada em praias paradisíacas, disputa no futevôlei e uma extensa e planejada programação cultural, esportiva e de lazer que vai ser preciso esticar o fim de semana até segunda-feira para curtir todas as opções.

A programação da semana começa nesta sexta-feira (24), com shows na Praça de Iriri e no Centro, onde também vai haver rodada da disputada copa de beach soccer, que tem arquibancadas lotadas em todas as rodadas.

Sábado (25) começa às 6 horas, na concentração para a caminhada que vai sair da Praia da Costa Azul, em Iriri, e passear pelas pedras e praias até chegar à Praia do Coqueiro, na Sede. Também em Iriri, o festival Moqueca Pop promete se tornar o point da juventude do sul capixaba a partir das 15 horas, na Praia da Areia Preta.

Mas, ainda pela manhã, vai haver as partidas do Campeonato Municipal de Futevôlei, na Praia de Castelhanos, a partir das 8 horas. Às 16h é a vez do Bem-Estar Castelhanos.

Domingo (26) tem o tradicional show na Praia do Coqueiro, a partir das 16 horas. E segunda-feira (27) é a última rodada classificatória da Copa David da Silva de Beach Soccer 2025.

Confira a programação cultural e esportiva de Anchieta

24/01 – SEXTA

PRAÇA DE IRIRI

20h – Show com Sandrera e Banda

CENTRO DE ANCHIETA

Copa David da Silva de Beach Soccer 2025 | 6ª Rodada

18h30 – Paratinaykos X Coqueiros

19h30 – AVL X Atlético Mãe-Bá

20h30 – Iriri EC X Meia Boca Jr

22h – Show com Sambadm

25/01 – SÁBADO

PRAIA DA COSTA AZUL

6h30 – Expedição Pedras – Iriri X Praia do Coqueiro

PRAIA DA AREIA PRETA

15h – Festival Moqueca Pop

PRAIA DE CASTELHANOS

8h – Campeonato Municipal de Futevôlei

16h – Bem Estar Castelhanos

26/01 – DOMINGO

PRAIA DO COQUEIRO

16h – Show com Luiz Show

27/01 – SEGUNDA

CENTRO DE ANCHIETA

Copa David da Silva de Beach Soccer 2025 | 4ª Rodada (adiada da última semana)

18h30 – AVL X Paratinaykos

19h30 – Iriri EC X Lokomotiva NA

20h30 – Unidos da Ponta X Atlético Mãe-Bá