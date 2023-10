Show gratuito com o Grupo Swing & Simpatia e artistas capixabas em Cariacica

today28 de outubro de 2023 remove_red_eye99

O evento acontece durante dois finais de semanas com seis shows, gastronomia e programação infantil que inclui a chegada do Papai Noel no Shopping Moxuara

Um dos eventos mais aguardados pelo público de Cariacica, o Puxadinho Moxuara terá mais uma edição neste ano, nos dias 03, 04, 05 e 10, 11, 12 de novembro, a partir das 18 horas, no Shopping Moxuara. Serão dois finais de semana de festa com seis shows e um espetáculo especial da chegada do Papai Noel, atrações para as crianças, gastronomia variada e bebidas diversificadas, tudo com entrada gratuita.

Muita música, descontração, uma festa com ‘Vibe de Quintal’, para ter bons momentos e relaxar, é o que propõe essa edição do Puxadinho Moxuara. Serão seis dias de evento, de sexta a domingo, com shows de grandes nomes da música capixaba, como Breno & Bernardo, Nesse Clima, Rickson Maioli, Pele Morena, Sambadm, além disso, contarão também com o grupo Swing & Simpatia, a atração nacional do evento.

A abertura será com a dupla Breno & Bernardo na sexta (3/11), a partir das 19 horas. No sábado (4/11), tem a chegada do Papai Noel ao Shopping, às 18 horas, e a partir das 20 horas, o grupo Nesse Clima sobe ao palco. No domingo (5/11) tem Rickson Maioli para encerrar a primeira semana do evento.

Na sexta (10/11), às 20 horas, sobe ao palco o grupo Swing & Simpatia, a atração nacional, sucesso em todo o Brasil nos anos 90 e no cenário do pagode, com repertório consagrado de hits. Eles prometem muita animação e entretenimento em Cariacica, relembrando os clássicos que marcaram época, como ‘Toda noite’, ‘Me redimir’, ‘Namorada nota dez’ e muito mais. No sábado (11/11) é a vez de Pele Morena, a partir das 20 horas, e no domingo (12/11), a partir das 19 horas, o grupo Sambadm encerra a programação do evento.

“Com o feriadão se aproximando, o evento é uma oportunidade a mais para aproveitar com a família, com entretenimento de qualidade e boa gastronomia. Nosso objetivo a cada edição do Puxadinho é criar uma experiência de lazer pensada para cada membro da família. Nas quatro edições anteriores tivemos um feedback bem positivo, com a resposta calorosa do público que nos encheu de alegria. E agora, nessa edição, estamos mais animados do que nunca!”, afirma a gerente de marketing do Shopping Moxuara, Janaina Barroso.

Programação

1ª semana

03/11 (sexta-feira) – Breno & Bernardo a partir das 20 horas

04/11 (sábado) – Chegada do Papai Noel ao Shopping a partir das 18 horas

04/11 (sábado) – Grupo Nesse Clima, a partir das 20 horas

05/11 (domingo) – Pele Morena, a partir das 20 horas

05/11 (domingo) – Sambadm, a partir das 19 horas

Grupo Nesse Clima.

2ª semana

10/11 (sexta-feira) – Swing & Simpatia (atração nacional) às 20 horas

11/11 (sábado) – Pele Morena, a partir das 20 horas

12/11 (domingo) – Grupo Sambadm a partir das 19 horas

Pele Morena.