Sicoob anuncia patrocínio à atleta olímpica Ana Sátila

Instituição reforça presença no esporte como território de marca e amplia conexão com narrativas de superação e coletividade

O Sicoob anunciou o patrocínio à atleta olímpica Ana Sátila, referência internacional da canoagem e uma das principais representantes brasileiras em três edições dos Jogos Olímpicos (Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024). O contrato prevê presença da marca nos equipamentos da atleta, ativações em plataformas digitais e produção de conteúdos proprietários. O calendário inclui competições nacionais e internacionais até 2026, como etapas da Copa do Mundo e o Pan-Americano, na preparação para os Jogos de Los Angeles 2028.

“O patrocínio à Ana Sátila reforça o movimento do Sicoob de consolidar o esporte como território de marca relevante. A trajetória dela traduz atributos como disciplina e superação, que dialogam diretamente com o cooperativismo e fortalecem a percepção do Sicoob como uma instituição próxima, inovadora e preparada para dialogar com diferentes perfis de brasileiros. Ao apoiar histórias que inspiram, ampliamos nossa presença cultural e reforçamos a construção de uma marca cada vez mais reconhecida e admirada”, afirma Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob.

A união também foi celebrada pela atleta. “Eu estou animada demais em viver essa parceria com o Sicoob. Já caminhamos juntos há anos e agora seguimos ainda mais fortes. Esse apoio me dá energia extra pra remar mais forte pelos meus objetivos, sempre com confiança e propósito. No esporte e no cooperativismo, cada conquista é resultado de dedicação e união.”

Patrocínio como ativo de marca

O patrocínio à Ana Sátila integra o portfólio de iniciativas de endosso do Sicoob, que inclui também música e dramaturgia, e reforça o esporte como um dos territórios prioritários de posicionamento da instituição. A presença da atleta dá consistência a esse movimento ao associar a marca a narrativas de superação e protagonismo que dialogam com a essência do cooperativismo financeiro. Essa conexão amplia o equity de marca, fortalece a legitimidade cultural do Sicoob e consolida sua imagem como uma instituição cooperativa próxima, confiável e cada vez mais relevante na vida dos brasileiros.

Marca em movimento

Com mais de 9 milhões de cooperados e atuação nacional, o Sicoob tem intensificado seus investimentos em comunicação para ampliar a visibilidade e o conhecimento de marca em todo o país. A entrada em espaços culturais como o esporte funciona como vetor de expansão, aumentando o alcance da instituição e fortalecendo atributos de proximidade e confiança. Esse movimento contribui para consolidar o Sicoob no imaginário coletivo, ampliando sua presença competitiva e projetando a marca como um dos principais players do sistema financeiro brasileiro.