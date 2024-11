SICOOB DÁ A DICA: é possível aproveitar a Black Friday sem comprometer o orçamento

O período de grandes promoções no varejo brasileiro está chegando: em 29 de novembro milhares de lojas on-line e físicas aplicarão descontos para participar da Black Friday. Para o consumidor que gosta de umas comprinhas nesse período, no entanto, é preciso ter muita atenção para não comprometer o orçamento familiar.

De acordo com Eduardo Trigueiro, educador financeiro do Sicoob, para quem se planeja é possível até comprar antecipadamente os presentes de Natal. “Mas é preciso ter cautela e observar o que realmente faz sentido. Muitas lojas se aproveitam desse período para fazer o consumidor comprar por impulso e isso nunca é um bom negócio”, explica.

Para fugir dessa armadilha, diz o educador financeiro, é necessário manter o foco na compra que realmente é necessária e estava planejada. Ele ressalta que sem uma pesquisa prévia, comparação de preços e cálculos “na ponta do lápis”, é muito possível que o consumidor acabe perdendo o controle e gastando mais do que o necessário. “Minha dica é fazer um monitoramento de valores. Hoje é mais fácil, diversas ferramentas on-line já acompanham preços. Assim, você vai ver se está, de fato, embarcando em uma promoção ou em um barco furado”, destaca.

Outra dica do especialista é ter em mente exatamente o que se quer comprar para não ultrapassar o orçamento reservado aos presentes de fim de ano.

“Tente obter o melhor que o seu recurso financeiro pode lhe proporcionar, mas sem fazer loucuras. É possível, com planejamento e disciplina, aproveitar as promoções da Black Friday para as compras de final de ano sem corromper seu futuro financeiro”, afirma Eduardo.

