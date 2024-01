Sicoob é destaque em ranking global sobre impacto econômico e social de cooperativas

A mais recente edição do World Cooperative Monitor (WCM), produzido pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) em colaboração com o Instituto Europeu de Pesquisa em Cooperativas e Empresas Sociais (Euricse), ressalta a relevância do Sicoob no contexto global do cooperativismo e na promoção da inclusão financeira em escala mundial.

Na 12ª edição do World Cooperative Monitor, reconhece-se a importância global das cooperativas, evidenciando o impacto tanto no aspecto econômico quanto social. Nesse contexto, o Sicoob obteve destaque no segmento de Serviços Financeiros, conquistando a quinta posição entre as dez principais instituições cooperativas do mundo, com base no critério de Faturamento sobre o PIB per capita, registrando um montante de US$ 410 milhões em suas atividades ao longo de 2021. Além disso, em relação ao volume de negócios entre as 300 maiores, o Sicoob ocupa a 124ª posição.

O relatório categoriza as 300 maiores instituições cooperativas globais com base em duas métricas distintas: Volume de Negócios e Faturamento sobre o PIB per capita, e lista as maiores instituições em sete diferentes ramos de atividades da economia. De acordo com o relatório, o faturamento total das cooperativas listadas no ranking atingiu a cifra de US$ 2,4 trilhões.

“O Sicoob tem o orgulho de ser reconhecido pelo World Cooperative Monitor como uma força global no cooperativismo, destacando o seu compromisso efetivo com a inclusão e justiça financeira e o diferencial na promoção do acesso igualitário aos serviços financeiros. Este ranking reflete o vínculo do Sistema com as comunidades, impulsionando a economia local e promovendo um modelo de negócio sustentável que reinveste os recursos em benefício dos cooperados e da sociedade como um todo”, comenta Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob.

Com uma base de 7,8 milhões de cooperados, o Sicoob atua em todo o território nacional, sendo a única instituição financeira em mais de 300 municípios no conceito de agências (instalações amplas, com funcionamento em todos os dias da semana, fornecimento de diferentes produtos e serviços e atendimento presencial). Isso reflete o comprometimento indeclinável da instituição em ofertar produtos e serviços financeiros acessíveis e de alta qualidade a todos os cidadãos e empreendedores brasileiros.

Atualmente, além de contar com mais de 4,7 mil pontos de atendimento, o Sicoob também se notabiliza por sua sólida infraestrutura tecnológica, que visa proporcionar a melhor experiência financeira aos cooperados. Entre os serviços oferecidos pelo Sicoob, estão: conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, e diversas outras soluções financeiras.

Para obter mais informações, visite o site www܂sicoob܂com܂br. A 12ª edição do World Coop Monitor pode ser acessada aqui.