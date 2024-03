Sicoob é reconhecido com uma das 100+ empresas inovadoras em tecnologia em 2023

O Sicoob foi reconhecido no ranking das 100+ Inovadoras no Uso de TI, em uma análise de ambiente realizada anualmente pela IT Forum, como uma das instituições líderes na utilização da tecnologia para impulsionar projetos inovadores.

De acordo com Antônio Cândido Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob, a instituição está constantemente em busca de novas maneiras de aprimorar a experiência financeira dos cooperados.

“Este reconhecimento reflete nossa dedicação à inovação e ao atendimento das necessidades de nossos cooperados. Ao incorporar a inovação, através da adoção de tecnologias emergentes, o Sicoob demonstra um compromisso contínuo em impulsionar a eficiência operacional, oferecer produtos mais personalizados e identificar oportunidades de negócios, posicionando-se na vanguarda das tendências de tecnologia do mercado financeiro”, afirma o executivo.

A premiação, baseada na avaliação de analistas de mercado, reconhece as companhias com iniciativas de destaque no último ano (2023). Após a análise dos resultados, foi elaborado um ranking com as cem empresas que obtiveram a maior pontuação, destacando aquelas que demonstraram a melhor combinação entre processo e prática na utilização da tecnologia em benefício da inovação.