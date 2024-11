SICOOB: encontro reúne 250 jovens de cooperativas mirins de todo o Espírito Santo

Evento proporcionou um dia de atividades e troca de conhecimentos aos cooperados mirins e professores orientadores

Nesta sexta-feira, dia 22, cerca de 250 jovens de 8 a 17 anos de todo o Estado se reuniram para participar de um evento para discutir temas como cooperativismo, liderança, empreendedorismo e responsabilidade social. Trata-se do 4º Encontro Estadual das Cooperativas Mirins, que aconteceu em Aracruz, uma iniciativa do Sistema OCB/ES em parceria com o Sicoob Espírito Santo e o Instituto Sicoob.

“O Programa Cooperativa Mirim proporciona uma experiência de formação para os jovens, unindo aprendizado prático e desenvolvimento de competências como liderança, trabalho em equipe e responsabilidade social. Essa vivência é um ponto de partida para que eles compreendam o impacto positivo do cooperativismo em suas vidas e nas comunidades onde estão inseridos, inspirando-os a construir um futuro mais colaborativo e sustentável”, afirma a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob ES, Sandra Rosa Kwak.

As atividades começaram às 8h30, com um café de boas-vindas seguido do credenciamento e fotos. A programação contou com a abertura oficial, participação de representantes dos realizadores do evento e presidentes das coops mirins. Em seguida, os participantes foram divididos em times para uma Gincana Cooperativa, com desafios focados em cooperação, princípios e valores do coop, inclusão e sustentabilidade.

Ao fim de cada atividade, os alunos receberam um envelope com um brinde. Após o almoço, a Gincana Cooperativa foi finalizada e logo após aconteceu o lançamento da solução Jogar+Aprender, que objetiva a educação dinâmica e lúdica sobre os diferenciais do cooperativismo para crianças e jovens.

O encontro também contou com o “Momento Coop Mirim: destaques do ano – melhores práticas”, onde cada cooperativa mirim apresentou uma ação de destaque promovida durante o ano. Chegando ao fim da tarde uma atividade de encerramento e compartilhamento de objetos e aprendizagem. Nesse momento, cada coop mirim ficou responsável por levar cartinhas com mensagens que remetiam à cooperação e amizade junto de um objeto em uma caixa ou cesta, que foram trocadas entre os alunos.

O Programa

Com o objetivo de promover a educação cooperativa e a formação cidadã de crianças e adolescentes, o Sicoob ES vem desenvolvendo o Programa Cooperativa Mirim em escolas públicas e privadas. Destinado a jovens entre 8 e 17 anos, o programa ensina, na prática, os princípios do cooperativismo e estimula o empreendedorismo, liderança e responsabilidade social. Desde o início do projeto, mais de mil crianças e adolescentes já participaram.

A iniciativa, fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Política Nacional de Cooperativismo, busca integrar os jovens ao modelo cooperativista por meio da criação de cooperativas escolares. Sob a orientação de professores capacitados pelo Instituto Sicoob, as crianças formam suas próprias cooperativas, que operam em paralelo à rotina escolar, permitindo que os alunos vivenciem, desde cedo, valores como solidariedade, participação e interesse pela comunidade.

Atualmente, o Sicoob ES conta com 10 cooperativas mirins, distribuídas em 10 municípios do Espírito Santo e que somam cerca de 400 alunos associados, desenvolvendo projetos com foco no bem-estar coletivo, aprendizado prático e impacto positivo nas comunidades onde estão inseridas.

As cooperativas mirins são constituídas sem fins lucrativos e têm como objetivo o desenvolvimento de um “objeto de aprendizagem”, que pode variar de produtos alimentícios a ações sociais, sempre com o apoio do Sicoob local. Os recursos obtidos com as atividades são reinvestidos nos próprios projetos ou em ações comunitárias, como doações para instituições de caridade.

Um dos principais diferenciais do programa é o suporte contínuo oferecido aos professores orientadores, que recebem treinamentos periódicos e participam de comitês gestores junto a representantes do Sicoob e da Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo (OCB/ES). Essa estrutura garante o fortalecimento da rede de apoio às cooperativas mirins, permitindo que os alunos ampliem suas competências e os educadores tenham ferramentas necessárias para implementar o programa com sucesso.

Entre os anos de 2022 e 2023, o Sicoob realizou uma avaliação de impacto do Programa Cooperativa Mirim. O levantamento mostrou as transformações sociais geradas pelo projeto entre seus dois principais públicos-alvo: os professores orientadores e os alunos associados mirins.

Entre os jovens, 86% afirmam que o programa os motivou a enfrentar desafios e perseguir seus objetivos, enquanto 89% dos professores relatam que o projeto ampliou seus conhecimentos sobre cooperativismo e os ajudou a aplicar esses princípios em suas práticas pedagógicas.