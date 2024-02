Sicoob ES bate recorde e ultrapassa R$ 1 bilhão em resultado em 2023

Instituição também comemora mais de 732 mil associados e quase R$ 22 bilhões em ativos totais

O Sicoob ES alcançou um marco histórico em 2023 ao registrar um resultado recorde de R$ 1.063.210.665,83 em suas operações. O número representa um aumento de 21,7% em relação ao ano anterior, com acréscimo de quase R$ 190 milhões. Além disso, o sistema regional evoluiu em praticamente todos os seus indicadores, seguindo a lógica do comparativo de 2022 para 2023, com destaque para o crédito rural que, na carteira ampliada, cresceu 72,3%.

“Os nossos resultados são uma demonstração da solidez e da eficiência do Sicoob ES, bem como do modelo de negócio cooperativista como um todo. Ao completar 35 anos, estamos felizes pelo papel que estamos desempenhando na promoção do desenvolvimento econômico e social da nossa região”, avalia Bento Venturim, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES.

A instituição alcançou R$ 21,9 bilhões em ativos, registrando um aumento significativo de 34,3%, o que equivale a um acréscimo de mais de R$ 5,6 bilhões. Isso significa que o Sicoob ES dobrou de tamanho, mais uma vez, pelo terceiro triênio seguido. O percentual superou o alcançado de 2021 para 2022. O patrimônio líquido do Sicoob ES também apresentou um crescimento expressivo, totalizando mais de R$ 4,3 bilhões, aumento de 26,2%.

Destaca-se ainda o crescimento dos depósitos totais, que superou o marco de R$ 15,2 bilhões, número 36,4% maior que o ano passado, ou seja, acréscimo de mais de R$ 4 bilhões. Outro índice que teve um excelente desempenho foi o ganho de tesouraria (Renda Líquida de Aplicações Financeiras), que cresceu 47,8%.

No que diz respeito à receita de serviços, que inclui vendas de seguros, consórcios, cartões, entre outros, o Sicoob ES registrou um aumento de 30,5% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 418,8 milhões.

O sistema regional fechou 2023 comemorando mais de 732 mil associados, sendo que, aproximadamente 597 mil são pessoas físicas e 134 mil são jurídicas. Das empresas, 127 mil, o que representa 94,8% do total, são micro e pequenos negócios.

“Em 2023, fomos reconhecidos pelo IEL, entidade do sistema Findes, como o maior grupo empresarial do Espírito Santo. E a nossa perspectiva é seguir neste caminho, mas não para sermos ‘o maior’, e sim para sermos cada vez mais relevantes para o desenvolvimento econômico e social das localidades onde atuamos, crescendo e reafirmando nosso compromisso com nossos colaboradores, parceiros e cooperados”, reforça Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES.

A partir da divulgação dos resultados, as seis cooperativas vinculadas ao sistema regional que atuam no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP) vão iniciar suas prestações de contas no chamado Ciclo Assemblear. As datas dos eventos das singulares estão disponíveis no site www.comunidadesicoob.com.br.

Eficiência na gestão

Os índices positivos do Sicoob ES em 2023 foram atrelados a um importante controle das despesas administrativas, que aumentaram 15,6% em relação ao ano anterior, mesmo com a abertura de 16 novos pontos de atendimento. O índice de eficiência, que demonstra a capacidade de gestão e geração de resultados, melhorou 8,5%, chegando a 26,98%. Este indicador posiciona o Sicoob ES como uma das melhores em eficiência administrativa do mercado financeiro, se comparado a outras instituições.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados em 2023, que refletem o compromisso e a dedicação de toda a equipe do Sicoob ES juntamente com a gestão responsável das lideranças que compõem a nossa estrutura. A melhoria contínua nesse sentido é fundamental para garantir o crescimento sustentável da cooperativa, condições diferenciadas em nossas soluções e no atendimento aos nossos cooperados”, avalia o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

Crédito rural tem alta de mais de 70%

Em 2023, a carteira de crédito do Sicoob ES ultrapassou os R$ 13,6 bilhões, crescimento de 26,2% em relação a 2022. O valor agrupa todo o montante concedido pelo Sicoob por meio de empréstimos, financiamentos, operações de crédito rural e descontos de recebíveis.

Os financiamentos registraram aumento de 13,8%, com montante de R$ 2,4 bilhões; e a carteira de desconto de recebíveis subiu 9% e somou R$ 444 milhões. Já os empréstimos somaram R$ 8,1 bilhões, aumento de 28,2% de 2022 para 2023.

Do total de crédito liberado pelo Sicoob em 2023, mais de R$ 8,7 bilhões foram destinados para empresas, desse montante mais de 84% foram destinados a micros, pequenos e médios empreendimentos.

Ainda sobre crédito, o destaque foram as operações de crédito rural, que na carteira ampliada, cresceram 72,3% em relação a 2022 e atingiram R$ 2,6 bilhões.

“O produtor rural tem no Sicoob uma instituição parceira e o nosso crescimento consolida essa realidade. Além disso, temos uma atuação relevante quando o assunto é o apoio a Micro e Pequena Empresa, reconhecidos como a principal instituição de apoio aos pequenos negócios”, informa Alecsandro Casassi, diretor de Operações e Negócios do Sicoob ES.

Quase R$ 10 milhões investidos em responsabilidade social

As iniciativas do Sicoob ES voltadas à responsabilidade social em 2023 somaram investimentos de R$ 9,9 milhões, direcionados a projetos divididos em seis eixos: Cooperativismo e Empreendedorismo, Desenvolvimento Sustentável, Cidadania Financeira, Saúde, Ações Socioambientais e Educação.

Ao todo, foram mais de 520 mil pessoas beneficiadas em 112 municípios diferentes. Foram realizadas 2.221 ações, envolvendo 1.924 instituições. Além disso, o ano de 2023 trouxe como resultado a participação de 57% dos funcionários do Sicoob ES em iniciativas de voluntariado, doando 8,5 mil horas em iniciativas beneficentes.

Entre os investimentos mais relevantes do Sicoob ES na área está o Edital Social, que aprovou 153 projetos, beneficiando 68 municípios, com recursos de R$ 3.544 milhões. A partir do dia 1º de março até 30 de abril estarão abertas as inscrições para o 6º Edital de Projetos Sociais. Todas as informações estão em www.sicoobes.sociall.com.br.

“Buscamos impactar positivamente nossos cooperados e a sociedade por meio da promoção da justiça financeira em todos os nossos relacionamentos e através dos recursos que direcionamos para as nossas ações socioambientais. Precisamos avançar em educação financeira no Brasil e continuar colaborando como instituição e também pessoalmente, para a construção de um mundo melhor”, destaca Sandra Helena Rosa Kwak, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES.

O Sicoob

O Sicoob ES está celebrando 35 anos este ano e, em 2023, foi reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Estado, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. Parte de um dos 14 sistemas regionais do País, o sistema regional sediado no Espírito Santo atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

Ao longo de 2023, o Sicoob ES ampliou sua presença com a inauguração de 16 novos pontos de atendimento em diversas localidades e fechou o ano com um total de 188 pontos de atendimento, distribuídos pelos quatro estados.

O Sicoob ES integra um sistema nacional que conta com mais de 7,7 milhões de associados, estando presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O sistema ocupa a liderança entre as instituições financeiras com o maior número de agências no Brasil, superando 4,6 mil pontos de atendimento e comemorando ser a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios.

Sicoob ES em números (aumento em % em 2023, em relação a 2022)

– Resultado: R$ 1.063.210.665,83 (+21,7%);

– Ativos: R$ 21.974.091.971,31 (+34,3%);

– Patrimônio Líquido: R$ 4.352.712.674,11 (+26,2%);

– Depósitos Totais: R$ 15.280.898.736,87 (+36,4%);

– Renda líquida de aplicações financeiras: R$ 933.404.823,71 (+47,8%);

– Receita Serviços: R$ 418.895.834,19 (+30,5%);

– Despesa Administrativa: R$ 585.767.894,58 (+15,6%)

– Sobra Bruta: R$ 1.063.210.665,83 (+21,7%);

– Índice de eficiência (eficiência na gestão dos recursos): 26,98%;

– Crédito Total: R$ 13.164.499.612,18 (+26,2%);

– Carteira Empréstimos: R$ 8.130.692.797,35 (+28,2%);

– Carteira Financiamentos: R$ 2.446.791.816,69 (+13,8%);

– Carteira Desconto Recebíveis: R$ 444.733.011,71 (+9,8%);

– Carteira Rural: R$ 2.651.786.160,38 (+72,25%);

– Sócios Totais Ativos: 732.201,00 (+17,7%)

– Sócios Ativos – Pessoa Física: 597.633,00 (+18,3%);

– Sócios Ativos – Pessoa Jurídica: 134.568,00 (+15);

– Sócios Ativos – Pessoa Jurídica – Grande Empresa: 229 (+35,5%);

– Sócios Ativos – Pessoa Jurídica – Média Empresa: 6.875,00 (+27,3%);

– Sócios Ativos – Pessoa Jurídica – Micro e Pequena Empresa: 127.464,00 (+14,4%).

Responsabilidade Social

– Investimento de R$ 9.980.378,10;

– Beneficiados diretos: 535.966

– Municípios atendidos (soma de todos os projetos): 112

– Número de escolas/instituições beneficiadas: 1.924

– Número de ações realizadas: 2.221