Sicoob ES distribui mais de R$ 200 milhões de juros sobre o capital aos associados

today27 de dezembro de 2024 remove_red_eye71

Cerca de R$ 40 milhões estarão liberados nas contas correntes dos cooperados no próximo dia 31

Parte importante do processo de uma cooperativa financeira, o último dia útil de dezembro marca o pagamento dos juros sobre o capital investido aos associados ao Sicoob ES. Mais de 860 mil cooperados vão receber os juros gerados pelo saldo investido na conta capital. O valor deste ano vai passar de R$ 200 milhões.

“Todos os cooperados do Sicoob possuem a conta capital, que é a participação financeira no empreendimento. Atualmente, para se tornar associado o investimento é de apenas R$ 1, valor que pode receber aportes extraordinários, pagamento de juros e distribuição de sobras proporcional ao movimento financeiro do cooperado. Finalizamos o ano com o pagamento de juros e, até o final do mês de abril de 2025, realizaremos todas as assembleias para devolver o resultado do exercício 2024”, explica o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

As assembleias citadas por ele têm início a partir da divulgação dos resultados do Sistema Regional, no final de fevereiro. As seis cooperativas vinculadas que atuam no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP) iniciam as suas prestações de contas no chamado Ciclo Assemblear. Ao final, é feito o pagamento das sobras, movimento importante de retorno financeiro para quem escolhe se relacionar com uma instituição cooperativa.

“O pagamento de juros sobre o capital é uma das vantagens do modelo cooperativista e se diferencia do rateio das sobras, que ocorre geralmente em maio. Enquanto os juros ao capital representam um retorno direto ao cooperado como dono da instituição, o rateio das sobras é a devolução dos valores restantes após a cooperativa cumprir suas obrigações e realizar os investimentos necessários. Assim, o cooperado, que é dono, participa diretamente dos resultados em ambas as formas, fortalecendo o modelo cooperativista”, reforça Nailson.

Os juros sobre o capital, que será creditado nas contas ao longo da próxima terça-feira, dia 31, é pago desde 2007 e contempla todos os associados do Sistema Regional. Segundo Nailson, mais de R$ 40 milhões serão disponibilizados para uso imediato dos associados e o restante permanece na conta capital, somando ao saldo que já estará lá e continuando rendendo para os próximos anos.

“O cálculo para pagamentos dos juros é de 100% da média da taxa Selic durante o ano de 2024 e pago sobre o capital do cooperado. O valor disponibilizado na conta corrente é referente a 20% do montante e poderá ser utilizado ou investido imediatamente. Os outros 80% são mantidos nas contas capitais individuais”, explica Nailson.

Os valores estarão especificados no extrato da conta e podem ser consultados pelo aplicativo de celular do Sicoob. Dentro do Menu, disponível na página inicial, no canto direito inferior da tela, basta buscar por “Conta capital” no mecanismo de busca e clicar na opção “Extrato de conta capital”. Além disso, é possível encontrar a informação nos demais canais de autoatendimento, que incluem o Internet Banking e o caixa eletrônico, buscando por “Conta Capital”.

Entenda os juros ao capital

– Qual é o propósito dos juros sobre o capital no Sicoob?

O capital social é o patrimônio da cooperativa e é formado pela participação de cada cooperado. Ou seja, o associado coloca o seu dinheiro no Sicoob e, como retribuição, o valor vai rendendo juros sobre o capital que o associado tem. Isso incentiva o crescimento sustentável da cooperativa.

– Todos os associados do Sicoob recebem de volta os juros sobre o capital?

Para se tornar associado do Sicoob, é preciso abrir uma conta capital com pelo menos R$ 1. A partir disso, o associado já tem direito a receber os juros sobre o capital da sua conta social. Isso faz parte da natureza cooperativa.

– Todos os associados recebem o mesmo valor?

O valor a receber varia de acordo com o valor investido na conta capital de cada um, mas o percentual do cálculo para remuneração do capital social é o mesmo para todos os cooperados e está previsto em legislação. Quanto mais o associado investe na cooperativa, mais forte ela ficará e maior será o retorno recebido com a remuneração sobre o seu capital.

– Quanto o Sicoob devolve aos associados de juros ao capital?

A legislação vigente estabelece que a remuneração pode ser até 100% da média da taxa Selic do ano, que é a taxa básica de juros da economia. Com base nessa média, é pago 100% do valor investido na conta capital do associado. Desse valor, 80% volta para a conta capital, para continuar rendendo, e 20% é creditado na conta corrente, para uso imediato.

– Juros sobre o capital e sobras são a mesma coisa?

Juros sobre o capital diz respeito ao valor que cada membro da cooperativa investiu em sua conta capital e que vai retornar, em porcentagem maior para a própria conta capital do associado e em menor porcentagem para a conta corrente. Já as sobras são o resultado final da cooperativa, que, após pagar os seus custos e despesas, distribui este valor entre os associados, com base em suas movimentações financeiras do ano.

O Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, aquisição de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 331 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composta por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto universitário para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente.

O sistema regional Sicoob ES, reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Espírito Santo pelo Anuário IEL em 2023 e 2024, conta com 198 pontos de atendimento, mais de 860 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.